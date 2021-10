Highlight der Woche: Lidl kontert Aldi mit lupenreinem TV-Schnäppchen

Nicht nur Aldi nimmt einen neuen Fernseher ins Angebot, sondern auch Lidl. Ab dem 28. Oktober 2021 vermarktet der Lebensmitteldiscounter ein TV-Gerät von Grundig als „Highlight der Woche“. Doch was kann der 4K-UHD-Fernseher und worauf sollte man bei einem Kauf achten? Genau das verraten wir dir an dieser Stelle. Denn der Grundig 50 VLX 707 LDL ist in mancher Hinsicht besonders. Und damit ist nicht primär seine Größe gemeint.

Lidl-Fernseher mit FireTV-Oberfläche

Denn mit einer Bildschirmdiagonalen von 50 Zoll (1,27 Meter) und einer Auflösung von 3840 × 2.160 Pixeln gehört der Grundig-Fernseher zu den größeren Vertretern seiner Zunft. Ein Ausrufezeichen setzt er zudem mit seiner FireTV-Oberfläche, die unter anderem den direkten Zugriff auf Prime Video von Amazon gestattet. Außerdem an Bord: HDR 10 und HLG für feinere Details, lebensechte Farben und stärkere Kontraste.

Gängiger Standard: ein integrierter Triple-Tuner. Der Fernseher kann ab Werk sowohl über Antenne (DVB-T2 HD), an einem Kabelanschluss (DVB-C) oder über Satellit (DVB-S2) zum Einsatz kommen. Auf der Rückseite sind unter anderem drei HDMI-Anschlüsse, zwei USB-Ports (Version 2.0), ein optischer Audioausgang, eine CI+-Schnittstelle und ein LAN-Port für ein Netzwerkkabel zu finden. Weiterhin ist der Grundig-Fernseher von Lidl auf Wunsch aber auch per WLAN mit dem Internet verbunden. Für einen guten Sound sollen speziell angeordnete Lautsprecher und ein zusätzlicher Woofer sorgen.

Der Stromverbrauch pro 1.000 Nutzungsstunden liegt bei 66 kWh. Schaltest du HDR ein, sind es 96 kWh. Das entspricht bei einem Preis von 35 Cent pro kWh umgerechnet 23,10 respektive 33,60 Euro. Eine Live-Share-Funktion sorgt dafür, dass du von Miracast-zertifizierten Mobilgeräten Inhalte kabellos auf den Fernseher streamen kannst.

In Kürze neu bei Lidl zu haben: der Grundig 50 VLX 707 LDL mit 50 Zoll Display-Diagonale.

Der Preis ist heiß

Angeboten wird der Grundig 50 VLX 201 LDL UHD Fernseher bei Lidl zu einem Preis von 349 Euro. Das sind 250 Euro weniger als vom Hersteller empfohlen. Und bevor das TV-Gerät ab dem 28. November 2021 zu Lidl in die Filialen kommt, kannst du ihn dir bereits jetzt online über den Lidl Onlineshop sichern. Mit dem Gutscheincode „Vielfalt“ sparst du bis zum 7. November 2021 sogar die Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro. Den Transportkostenzuschlag in Höhe von 19,95 Euro aufgrund der Größe des Produkts musst du aber dennoch zahlen.

Aber ist der exklusiv bei Lidl erhältliche Fernseher nun überhaupt ein Schnäppchen? Das kann man durchaus so sagen. Denn vergleichbare TV-Geräte kosten aktuell in der Regel 470 Euro und mehr. Nur von Hisense sind teilweise noch preiswertere Modelle zu bekommen.

