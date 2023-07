High-End Saugroboter mit vollautomatischer Station im Sale

Der Hersteller Roborock haut auf Amazon starke Deals raus. Mit dem Roborock S7 Max Ultra kannst du dir jetzt etwa eine absolute Rundum-Lösung in Sachen Haushaltsputz für 949 Euro holen. Der Saugroboter verfügt neben einer hohen Saugleistung ebenso über eine Wischfunktion und wird mit einer smarten Absaugstation ausgeliefert. Diese bringt den Haushaltshelfer vollautomatisch auf Vordermann – wodurch dir mehr Zeit für andere Dinge bleibt.

Top-Ausstattung: Das macht den Saugroboter so besonders

Ein hochwertiger Saugroboter kann dir den Hausputz ungemein erleichtern. Vor allem, wenn der Roboter neben dem gründlichen Saugen auch über eine Wischfunktion verfügt. Genau hier punktet der Roborock S7 Max Ultra. Zusätzlich zur hohen Saugleistung von 5.500 Pa, wird für besonders starke Verschmutzungen hier nämlich noch auf eine vibrierende Wischplatte gesetzt. Diese schrubbt mit bis zu 3.000 Bewegungen pro Minute über deinen Boden und entfernt so selbst starke Verschmutzungen effektiv.

Gleichzeitig ist die Navigation bei einem Saugroboter natürlich ebenso wichtig. Was bringt etwa eine hohe Saugkraft, wenn der Roboter an jedem Tischbein hängen bleibt. Auch hier weiß der Roborock S7 Max Ultra aber natürlich zu überzeugen. In unserem Test navigierte sich der kleine Helfer dank des verbauten Laser-Systems stets zuverlässig durch die eigenen vier Wände und umging dabei selbst Hindernisse wie Ladekabel gekonnt. Die dazugehörige App – welche schick designt ist und für den deutschen Markt optimiert wurde – macht den Saugroboter sogar noch hilfreicher. So kannst du beispielsweise die gescannten 3D-Karten um unsichtbare Wände erweitern, falls bestimmte Bereiche deiner Wohnung vorübergehend nicht geputzt werden sollen.

Vollautomatischer Hausputz dank smarter Absaugstation

Die vollautomatische Absaugstation – welche im Angebotspreis von 949 Euro inklusive ist – macht den Roborock S7 Max Ultra aber erst zur autonomen Putz-Lösung. Hier wird der Saugroboter nämlich komplett eigenständig entleert, gewaschen, getrocknet und gereinigt. Du selbst musst hierbei nur selten Hand anlegen. Bei uns im Test hielt der große Staubsaugerbeutel innerhalb der Station etwa rund drei Monate, bevor er ausgetauscht werden musste.