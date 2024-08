Hier sparst du wirklich: PS5 mit 5G-Tarif günstiger als einzeln

Tarif-Bundles mit Smartphones oder anderen Geräten wirken auf den ersten Blick meistens wie ein Schnäppchen. Doch nicht immer sparst du bei den Angeboten wirklich. Ganz anders sieht das hier aus: Die Kombi bestehend aus der PS5 Slim (Disc Edition) und einem 30-GB-Tarif im 5G-Netz von Vodafone ist tatsächlich insgesamt günstiger als die Konsole einzeln. Wir schauen uns die Kosten sowie den Mobilfunkvertrag genauer an.

5G Vodafone-Tarif mit 30 GB & Allnet-Flat

Im Paket mit der PlayStation 5 bekommst du bei deinhandy die Otelo Allnet-Flat Classic. Diese bietet dir 30 GB 5G-Datenvolumen im Netz von Vodafone. Gesurft wird dabei mit 50 Mbit/s – eine gute Geschwindigkeit für den Alltag rund um Social Media, Surfing und sogar HD-Streaming. Hinzu kommt außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Außerdem profitierst du von Wi-Fi Calling, du kannst also auf Wunsch ebenso über ein WLAN-Netz Telefonate führen, sollte der normale Empfang mal nicht so gut sein.

Preislich schlägt das Ganze monatlich mit 19,99 Euro zu Buche, sowie weitere 39,99 Euro als einmaliger Anschlusspreis. Wer seine alte Rufnummer mitbringt, kann aber zeitgleich von einem Wechselbonus in Höhe von 50 Euro profitieren. Was für die PS5 noch drauf kommt und wie sich das Ganze rechnet, zeigen wir dir jetzt.

Günstiger als einzeln: Darum lohnt sich das PS5-Bundle wirklich

Der Anbieter deinhandy veranschlagt für die PS5 Slim (Disc Edition) einmalig gerade mal 10 Euro, plus 6,99 Euro für den Versand. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst du dadurch insgesamt 486,74 Euro (Wechselbons inbegriffen). Und hier kommt der Spar-Faktor: Einzeln im Netz kostet dich die PlayStation 5 mindestens 499 Euro. Du kommst bei dem Tarif-Bundle also tatsächlich günstiger weg und bekommst dabei ja auch noch den starken 30 GB 5G-Tarif mit dazu. Preislich lohnt sich der Deal also absolut – natürlich vor allem, wenn du selbst Interesse an der Sony-Konsole hast. Doch auch als Geschenk oder Verkaufsobjekt auf eBay macht die PS5 sicherlich einiges her.

