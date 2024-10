Bei Rabatten auf Smartphones lohnt sich oft ein zweiter Blick. Denn manchmal wird hier nur getrickst und eigentlich ist das Angebot gar nicht so gut, wie es scheint. Und auch die Farbwahl kann manchmal echt entscheidend sein, wenn es um den besten Preis geht. Bei diesem Deal zum Google Pixel 8 Pro versteckt sich dadurch ein wasserdichtes Schnäppchen. So günstig bist du nämlich noch nie zuvor an das Top-Smartphone gekommen.

So viel musst du noch für das Google Pixel 8 Pro zahlen

Zum Angebot steht das Google Pixel 8 Pro bei MediaMarkt (hier geht’s zum Datenblatt) in der Farbe „Mint“ – das wird später noch wichtig. Das Smartphone zeichnet sich durch sein scharfes Super Actua-Display aus. Verbaut ist hier ein Google Tensor G3 Prozessor. Etliche KI-Features unterstützen dich beim Fotografieren mit der 50-MP-Kamera oder beim kreativen Arbeiten.

Du willst mehr über das Pixel 8 Pro erfahren? Wir haben es bereits ausgiebig getestet und sind überzeugt

Als negativen Punkt haben wir in unserem Test den hohen Preis angemerkt. Jetzt, mehr als ein Jahr nach dem Release des Smartphones, hat sich hier einiges getan. Mit dem Rabatt von MediaMarkt kommst du sogar zum absoluten Tiefstpreis ran (Preisvergleich). Auf der MediaMarkt-Website gibt es das Google Pixel 8 Pro aktuell für 699 Euro. Dank der MwSt.-Aktion, die noch bis zum 28. Oktober läuft, profitierst du aber von 111,60 Euro Rabatt. Der Nachlass wird dir dann automatisch im Warenkorb abgezogen, eine Registrierung ist nicht nötig. Letztlich stehen dann nur noch 587,40 Euro auf der Rechnung.

Der Preisvergleich zeigt uns, dass wir damit auf einen absoluten Tiefstpreis für das Google Pixel 8 Pro kommen. Allerdings gilt das Angebot auch nur für die grüne Version des Smartphones. Alle anderen Varianten bekommst du zwar ebenfalls mit einem Extra-Rabatt, wirklichen Tiefstpreis-Alarm gibt es aber nicht. Denn andere Anbieter sind hier günstiger als MediaMarkt. Wem das Handy in „Mint“ gefällt oder wenn dir die Farbe nicht so wichtig ist, dann kannst du dank der Mehrwertsteuer-Aktion massiv sparen und dir ein Top-Smartphone zum kleinen Preis sichern.