Nur noch bis Dienstagvormittag (3. September, 11 Uhr) kommst du richtig günstig an einen Unlimited-Tarif im 5G-Netz. Normalerweise zahlst du bei sim.de knapp 60 Euro im Monat für den Handytarif, der dich alle Datensorgen vergessen lässt. Jetzt ist er aber über die Hälfte reduziert und kostet dich somit keine 25 Euro mehr pro Monat. Was der Tarif im Detail bietet und welche Kosten ansonsten auf dich zukommen, erfährst du hier. Spoiler: Die weiteren Kosten halten sich stark in Grenzen.

Unlimited-Tarif für unter 25 Euro: Das bekommst du hier alles geboten

Wer oft in Bus oder Bahn sitzt und viel unterwegs ist, ist meist auf ein ordentliches Datenpaket angewiesen. Ob du nun Kurzvideos bei Instagram und TikTok anschauen willst oder ganze Serien, Filme und Dokumentationen auf Netflix und Co. – du verbrauchst ganz schön viele Daten. Wenn du dabei keine Lust mehr hast, irgendwann in der Geschwindigkeit gedrosselt zu werden oder für viel Geld mehr Datenvolumen dazuzubuchen, solltest du dir einen Unlimited-Tarif zulegen.

Der Tarif bei sim.de (Angebot weiter unten auf der Seite) funktioniert so. Grundsätzlich stehen dir 50 GB Datenvolumen jeden Monat zur Verfügung. Sind die aufgebraucht, kannst du beliebig oft in 2-GB-Schritten neues Datenvolumen kostenfrei hinzubuchen. Das ist schnell erledigt, verhindert aber, dass du den Tarif etwa mit einem mobilen Router als WLAN-Ersatz zu Hause verwenden oder sehr große Dateien am Stück herunterladen kannst. Der Tarif bringt dich zudem ins schnelle 5G-Netz, in dem du mit bis zu 50 MBit/s im Download surfen und streamen kannst. Das ist weitaus schneller als bei den meisten Unlimited-Tarifen in dieser Preisklasse. Dazu ist noch eine Telefonie- und SMS-Flat enthalten und EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Deine bisherige Rufnummer kannst du übrigens problemlos mitnehmen.

Kosten und Laufzeit im Überblick

Wie bereits erwähnt, kostet dich der Tarif derzeit dank über 50 Prozent Rabatt nur noch 24,99 Euro pro Monat. Hinzu kommt einmalig nur noch ein Bereitstellungspreis in Höhe von 9,99 Euro. Das Beste: Der Tarif ist sogar monatlich kündbar. Du bleibst also flexibel und bindest dich nicht für zwei oder gar drei Jahre. Macht dir eine 24-monatige Laufzeit hingegen nichts aus, kannst du diese Option auswählen und sparst dir dadurch sogar den Bereitstellungspreis. Aber aufgepasst: Das Angebot soll nur noch bis zum 3. September laufen. Du solltest also nicht zu lange hin- und herüberlegen.