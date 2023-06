Hier gibt’s Netflix billiger: Paket mit waipu.tv bietet Sparpotenzial

Während Netflix seinen Usern mit Änderungen in Sachen Account-Sharing Kopfschmerzen bereitet, bietet dir waipu.tv jetzt eine tolle Möglichkeit, um günstig an einen Netflix-Account zu kommen. Hier sparst du bei den tollen Bundles teilweise mehrere Euro pro Monat im Vergleich zu den Einzelpreisen bei Netflix. Zusätzlich hast du dann auch noch ohne Aufpreis Zugriff auf das umfangreiche TV-Streaming-Angebot von waipu.tv. Welches Abo sich dabei besonders lohnt, erfährst du hier.

Tolle Netflix-Bundles zum kleinen Preis: So viel sparst du wirklich

Rund um die Netflix-Bundles bei waipu.tv gibt es drei verschiedene Angebote. Los geht’s mit dem Perfect Plus Paket mit Netflix Basis für 9,75 Euro im Monat. Das richtige Sparpotenzial fängt jedoch erst mit dem Standard-Abo an. Dieses Bundle kostet anstelle von 24,49 Euro momentan lediglich 12,25 Euro. Zum Vergleich: Einzeln zahlst du für das mit inbegriffene Standard-Abo von Netflix bereits 12,99 Euro – du sparst also schon ein wenig und bekommst waipu.tv umsonst on top.

Das sind die verschiedenen Netflix-Bundles von waipu.tv

Noch größer ist die Ersparnis beim Paket für 14,75 Euro mit Netflix Premium, welches einzeln mit 17,99 Euro zu Buche schlägt. Über die Laufzeit von 12 Monaten sparst du so immerhin fast 40 Euro im Vergleich zum Einzelpreis des Streaming-Giganten. Während dir Netflix Standard zwei Streams gleichzeitig in Full-HD ermöglicht, laufen bei der Premium-Variante übrigens vier Streams auf einmal, jeweils in UHD. Doch aufgepasst: Die günstigen Angebotspreise gelten nur für die Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Du kannst jedoch zum Ende des zwölften Monats – sowie anschließend monatlich – kündigen und bis dahin von den günstigeren Preisen profitieren.

TV-Streaming mit Riesen-Auswahl – Das bietet dir waipu.tv

Abgesehen von der Ersparnis beim Netflix-Abo, wird dir aber von waipu.tv selbst beim Perfect Plus Paket einiges geboten. Der Anbieter stellt dir beispielsweise über 200 TV-Programme in HD-Qualität zur Verfügung. Dazu zählen auch private Sender, die Sat- und Kabel-Kunden sonst nur gegen einen Aufpreis per HD+ scharfstellen können. Darüber hinaus streamst du ebenfalls ausgewählte Pay-TV-Programme wie Sport1+ und SYFY. Besonders cool: waipu.tv ermöglicht dir vier Streams gleichzeitig auf den verschiedensten Geräten. Dazu zählt neben dem Smart-TV oder TV-Stick unter anderem ebenfalls dein Android- bzw. iOS-Handy. Zu den weiteren Vorteilen gehören etwa 100 Stunden Aufnahmespeicher, eine Serienaufnahme sowie die sogenannte waiputhek mit über 30.000 Filmen und Serien auf Abruf.