Selbst Rasenmähen war gestern: Hier gibt's den Mähroboter-Testsieger im Angebot

Auch wenn der Sommer deutschlandweit noch recht wechselhaft ist, sorgt tink mit seinem großen Summer Sale schon für Sommerlaune. Hier gibt es bis zum 24. Juli nämlich zahlreiche Top-Angebote – zu denen auch ein echter Mähroboter-Tipp zählt. Der Gardena Mähroboter Smart Sileno City gehört nämlich zu den Testsiegern der Stiftung Warentest (Paywall) und ist bei tink jetzt samt Garage und einem weiteren coolen Extra unschlagbar günstig.

Füße hoch: Der Mähroboter übernimmt die lästige Arbeit

Schnell das Begrenzungskabel verlegen, WLAN und die Gardena App einrichten und schon legt der Gardena Smart Sileno City los. Der smarte Mähroboter kümmert sich anschließend um deine maximal 400 m² große Wiese und schneidet dabei mit einer Schnitthöhe von 20 bis 50 mm sowie einer Schnittbreite von 16 cm. Wer eine größere Rasenfläche hat, kann aber ebenso zu einem anderen Modell greifen, welches es mit bis zu 750 m² Fläche aufnimmt. In beiden Fällen meistert das Gadget Steigungen von bis zu 35 Prozent, sodass auch unebene Gärten gepflegt werden können.

Ein großer Vorteil des Gardena Mähroboters ist außerdem die integrierte LONA Technologie. Diese sorgt für eine genaue Kartierung, sodass du in Kombination mit der App ganz genau bestimmten kannst, welche Stellen der Roboter mähen soll. So kannst du beispielsweise No-Go-Zonen einrichten oder Bereiche markieren, die weniger oft gemäht werden sollen. Nach getaner Arbeit steuert der Mähroboter ebenfalls seine Ladestation eigenständig an und ist dann bald wieder betriebsbereit.

Coole Extras und satter Rabatt

Bei tink sicherst du dir den Mähroboter jetzt im Set mit zwei coolen Extras erstaunlich günstig. Zum einen wäre da die passende Garage im Wert von 199 Euro. Diese schützt den Gartenhelfer selbst bei Starkregen, wodurch du die Lebensdauer des Gadgets erheblich erhöhst. Zum anderen bekommst du auch noch den sogenannten smart Power Zwischenstecker des Herstellers dazu. Hierbei handelt es sich um eine smarte Steckdose für den Außenbereich, mit der du zum Beispiel ältere Außenlampen auf einmal smart machst und über dein Handy steuern kannst. Da im Lieferumfang ebenfalls ein Gardena Gateway – also ein Smart Home Hub – inklusive ist, lassen sich Steckdose, Mähroboter und weitere Gardena-Geräte koppeln.

In Kombination mit praktischen Zusatzgeräten sparst du bei tink gewaltig

Kostenpunkt für das Gardena-Bundle: 899,95 Euro. Im Vergleich zum UVP der drei Geräte (1.269,97 Euro) sparst du somit satte 29 Prozent. Wie stark das Angebot von tink wirklich ist, zeigt aber vor allem der Preisvergleich. Mit Ausnahme eines eBay-Angebots musst du für den Mähroboter allein bereits mindestens 839 Euro zahlen. Die Garage kostet hingegen weitere 117 Euro, während für die smarte Steckdose rund 39 Euro anfallen würden. Dies ergibt Gesamtkosten von knapp 996 Euro, welche tink mit seinem Bundle um über 96 Euro unterbietet.

Im großen Summer Sale von tink gibt es aber natürlich auch noch viele weitere starke Angebote zu entdecken. Ein Blick auf die Aktionsseite lohnt sich also auf jeden Fall.