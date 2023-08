Hier gibt’s das beliebteste Handy mit coolem Extra super günstig

Das Galaxy A54 thront schon seit einer gefühlten Ewigkeit auf dem ersten Platz in unserem Leser-Ranking. Und das völlig zurecht, denn das Samsung-Gerät bietet dir eine gute Leistung zum verhältnismäßig kleinen Preis. Doch es geht sogar noch günstiger: In diesem Tarif-Deal bei MediaMarkt kommst du jetzt nämlich noch mal deutlich preiswerter an das beliebte Smartphone. Zusätzlich gibt’s ebenfalls ein cooles Sommer-Extra on top!

Der 10 GB Vodafone-Tarif zum Galaxy A54 im Überblick

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Tarif zum Galaxy A54. Für monatlich 24,99 Euro bekommst du hier 10 GB LTE-Datenvolumen und surfst mit einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s im Vodafone-Netz. Diese Geschwindigkeit reicht locker für Social Media, Streaming und Co. Obendrein wird dir ebenfalls eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze zur Verfügung gestellt. Für SMS fallen hingegen extra Kosten an.

Neben den Grundkosten musst du einen einmaligen Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro zahlen. Für das Galaxy A54 und das Sommer-Extra zahlst du hingegen insgesamt nur 6,94 Euro (inklusive Versand). Ein absolutes Schnäppchen, immerhin kostet allein das Samsung-Smartphone einzeln im Netz bereits mehr als 347 Euro. Bei dem Extra handelt es sich hingegen um den Enders Grill Urban – einen vielseitig einsetzbaren Gasgrill im Wert von über 159 Euro.

Ohne das Galaxy A54 und den Grill kostet der Tarif einzeln im Netz übrigens 14,99 Euro im Monat. Für die beiden Geräte zahlst du also einen monatlichen Aufpreis von 10 Euro. Dennoch gibt es bei dem Angebot ein durchaus großes Sparpotenzial.

Preis-Check: So rechnet sich das Tarif-Schnäppchen

Denn insgesamt kommst du bei dem Bundle immer noch günstiger weg, als wenn du dir das Galaxy A54 und den Tarif einzeln holen würdest. Wir rechnen vor:

Bei dem Angebot kommst du über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten auf Gesamtkosten in Höhe von knapp 646 Euro. Holst du dir den Vodafone-Tarif und das Samsung-Handy jeweils einzeln, musst du bereits über 727 Euro blechen. On top gibt’s bei dem Tarif-Bundle aber noch den Gasgrill als cooles Extra, welchen du im Zweifel auch auf eBay oder einer anderen Plattform bestimmt wieder verkauft bekommst.

Ein Blick auf den Effektivpreis zeigt ebenfalls, dass es sich hierbei um einen guten Tarif-Deal handelt. Hierfür verrechnet man die Gesamtkosten des Bundles mit den einzelnen Gerätepreisen. Bei dem Angebot kommst du so auf einen effektiven Monatspreis von lediglich 5,79 Euro.

Galaxy A54 – Darum ist das Samsung-Handy so beliebt

Über das Galaxy A54 5G müssen wir eigentlich kaum noch Worte verlieren – immerhin ist das Samsung-Handy immer noch das beliebteste Smartphone unter unseren Lesern. Und auch wir bezeichneten das Galaxy A54 in unserem Test als das vermutlich beste Mittelklasse-Smartphone 2023.

Samsung Galaxy A54 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1380 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 202 g Farbe Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet und Awesome White Einführungspreis Galaxy A54 (8/256 GB): 539 €, Galaxy A54 (8/128 GB): 489 € Marktstart März 2023

Kein Wunder, denn das Smartphone liefert dir ein hervorragendes Gesamtpaket: Von der tollen Handlichkeit rund um das 6,4 Zoll große 120 Hz Super-AMOLED-Display, über den starken Samsung Exynos 1380 Prozessor mit 8 GB RAM bis hin zur langen Akkulaufzeit. Hinzu kommen weitere tolle Vorteile, wie etwa der microSD-Slot zur Speichererweiterung, die gute 50-MP-Hauptkamera sowie der Schutz gegen Wasser nach IP67. Das Galaxy A54 ist ein klasse Allrounder, den du im Tarif-Bundle jetzt deutlich günstiger abgreifen kannst.

Smartwatch statt Gasgrill? Alternativer Tarif-Deal mit dem Galaxy A54

Keine Lust auf Grill-Spaß im Sommer? Dann gibt’s rund um das Galaxy A54 einen weiteren interessanten Tarif-Deal. Hier bekommst du das beliebte Smartphone in Kombination mit der Galaxy Watch4 40 mm LTE und einem 10 GB Telekom-Tarif (25 MBit/s) samt Telefon-Flat ebenfalls für monatlich 24,99 Euro. Als Gerätepreis fallen hier jedoch einmalig 54,99 Euro (plus 4,95 Euro Versandkosten) an.

Das Sparpotenzial kann sich bei diesem Angebot jedoch ebenfalls sehen lassen. Insgesamt sparst du bei dem Bundle im Vergleich zu den Einzelpreisen über 180 Euro, während der Effektivpreis 8,20 pro Monat beträgt. Der Deal ist also auf jeden Fall eine gute Alternative, für diejenigen, die ebenfalls Interesse an der Smartwatch haben.

