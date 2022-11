Auto für den Winter fit machen? Hier gibt es gerade 10% Rabatt auf tausende Teile und Zubehör

Wer sein Auto fit für den Winter machen will, der braucht eventuell einen Satz neue Winter- oder Allwetterreifen oder einen neuen Kanister Enteiser. Aber auch sonst gibt es rund ums Fahrzeug immer mal wieder Investitionsbedarf. Mal in Teile, die ausgetauscht werden müssen und mal in Zubehör.

Hier fallen kleine Helfer wie die digitale Parkscheibe ins Auge, aber auch Fahrradträger oder eine Wallbox fürs E-Auto. Und dann können jeweils mehrere hundert Euro oder gar mehr fällig werden.

Alles, vom Lämpchen bis zur Dachbox, bekommst du mittlerweile gut sortiert bei eBay. In verschiedenen Artikeln zeigen wir dir etwa, wie du dank eBay „My Garage“ dein Auto günstig wieder auf Vordermann bringen kannst und welche Auto-Gadgets unter 50 Euro so richtig Mehrwert bieten und praktisch sind. Viele davon kannst du jetzt günstiger ergattern. Wir zeigen, wie.

10 Prozent Extra-Rabatt auf alles rund ums Auto

Ab sofort und noch bis zum 16. November gibt es ergänzend zu vielen Angebotspreisen auf eBay noch 10 Prozent Extra-Rabatt. Hierfür hat der Online-Marktplatz den Gutscheincode PKW22 freigeschaltet. Mit diesem können Kunden (zweimal pro Account) den Rabatt auf alle teilnehmenden Produkte rund ums Auto anwenden.

Damit ergeben sich einige Schnäppchen aus dem gesamten Auto-Kosmos. Insbesondere bewirbt eBay den Rabatt für Reifen, Transportsysteme fürs Auto wie Fahrradträger, Dachboxen oder Dachrelings, Kfz-Werkzeug und sogar Wallboxen. Auf alles gibt es 10 Prozent Rabatt. Allerdings ist der Maximal-Nachlass gedeckelt. Mehr als 50 Euro Abzug durch den Gutscheincode sind nicht drin. Heißt: Den optimalen Rabatt holst du bei Artikeln rund um 500 Euro heraus. Bei günstigen Gadgets hat der Rabatt eher den Status eines Mitnahmeeffektes. Bei ganz teuren Sachen sind die 50 Euro dann okay, aber machen den Braten auch nicht wirklich fett.

→ Hier geht’s direkt zu den Angeboten

Gutscheincode „PKW22“: Das sind die besten eBay-Deals

Wir haben ein paar Artikel herausgesucht, die nützlich sind und durch den Gutschein einen guten Preispunkt erreichen. Der angegebene Preis versteht sich bereits inklusive des Rabatts, den du erst im Warenkorb nach Eingabe des Codes siehst.

Wie bereits erwähnt gelten alle Auto-Angebote bis zum 16.11. und nur zweimal pro Account. Es gibt keinen Mindestbestellwert. Die Angebote kommen von gewerblichen Händlern, sodass hier neben den eBay-Käuferschutz-Regeln auch weitere Garantien gewährt werden.