Hier bekommst du einen 4K-TV zum 5G-Tarif – und sparst dabei auch noch!

Ein Handytarif mit einem 65 Zoll Ambilight 4K-TV von Philips bereits ab 19,49 Euro im Monat? Genau das bietet dir Blau aktuell – und dabei sparst du auch noch gewaltig! Wie viel genau erklären wir dir später. Zunächst nehmen wir den Fernseher unter die Lupe.

Damit kann der 4K-TV von Philips punkten

Mit einer Displaygröße von 65 Zoll ist der Fernseher ein echter Hingucker in deinem Wohnzimmer. Sein schlankes Design ohne Rahmen fügt sich dabei trotzdem nahtlos in jedes Zimmer ein. Es handelt sich um einen LED 4K-TV, der dir garantiert scharfe Bilder in die Wohnung liefert. Die Technologien Dolby Vision und Dolby Atmos sollen dabei für ein Erlebnis wie im Kino sorgen. Die native Bildwiederholrate von 60 Hz genügt außerdem vollkommen für Serien und Filme. Wenn du gerne auf deinem Fernseher zockst, könnte das allerdings etwas zu wenig sein. Dafür punktet das Gerät in jedem Fall mit der Ambilight-Technologie von Philips, welche für ein wirklich einzigartiges Fernseh-Erlebnis sorgen kann.

Der Smart-TV ermöglicht dir zudem super schnellen Zugriff auf Streaminganbieter wie Netflix, Amazon Prime Video oder DAZN. Einfach wahlweise via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden und schon kann los gestreamt werden. Du kannst den 4K-TV obendrein mit Google Assistant oder Alexa verknüpfen, was eine Steuerung per Sprachbefehl möglich macht.

Mit 5G-Tarif günstiger als einzeln? So rechnet sich der Deal

Bei Blau bekommst du den Fernseher aktuell im Bundle mit einem Handytarif. Dabei hast du die Wahl zwischen 5, 10 und 15 GB. Du surfst stets mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s im 5G-Netz von Telefónica. Die Verträge kosten dich bei einer Laufzeit von 24 Monaten 19,49 Euro, 21,49 Euro oder 26,49 Euro monatlich. Im Preis inbegriffen ist auch eine Flat für Telefonie. Für den 4K-TV verlangt Blau einmalig nur einen Euro. Ob sich der Deal wirklich lohnt, rechnen wir dir jetzt einmal anhand des Tarifs mit 10 GB vor.

Du brauchst nur einen TV? Dann wird doch mal einen Blick auf diesen Deal.

Für den Tarif zahlst du innerhalb der 24 Monate 515,76 Euro. Hinzu kommt noch ein Euro für den 4K-Fernseher sowie 39,90 Euro für den Versand. Blau schenkt dir außerdem den Anschlusspreis. Die Kosten für den Vertrag plus die Einmalkosten belaufen sich somit auf insgesamt 556,66 Euro.

Laut Preisvergleich, kostet der Fernseher aktuell bei Amazon einzeln aber bereits 747,63 Euro. Du siehst also: Für den Vertrag plus 4K-TV zahlst du bei dem Deal über 190 Euro weniger als nur für den Fernseher – und den 5G-Tarif gibt’s natürlich ebenso mit dazu! Dadurch stehen am Ende Effektivkosten von -7,95 Euro auf der Rechnung. Entscheidest du dich für den 5 GB Deal sparst du im Vergleich zum bloßen Fernseherkauf sage und schreibe 238,97 Euro. Die Effektivkosten belaufen sich hier sogar auf -9,95 Euro monatlich.

Das bedeutet aber natürlich nicht, dass du jeden Monat Geld geschenkt bekommst, sondern zeigt nur, dass du im Vergleich mit dem aktuellen Einzelpreis für den 4K-TV gewaltig sparst. Wenn du also ohnehin einen neuen Fernseher und einen Tarif suchst, bist du hier goldrichtig und machts ein echtes Schnäppchen.