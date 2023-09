Heißluftfritteuse, Grill und Co.: Extra-Rabatt auf Top-bewertete Produkte von Ninja!

Wer gerne zu Hause Pommes, Chicken Nuggets und Co. frittiert, braucht eine ordentliche Fritteuse. Geräte, die mit Heißluft frittieren, liegen derzeit besonders im Trend, da sie Speisen mit deutlich weniger Fett zubereiten können. Das Essen ist somit gesünder, es stinkt nach dem Kochen nicht in der ganzen Wohnung und das Fett wird nicht alt, wenn du nur hin und wieder die Fritteuse anschmeißt. Wir werfen einen Blick auf zwei Produkte von Ninja, bei denen du gerade sogar doppelt sparst.

Ninja Foodi Max: Große Heißluftfritteuse mit zwei Garzonen

Ideal für Familien, Büroküchen oder Abende mit Freunden ist Ninja Foodi Max. Das ist eine Dual Zone Heißluftfritteuse, die extra viel Platz für deine Speisen bietet. Hierbei stehen dir zwei Garzonen zur Verfügung, in denen du verschiedene Lebensmittel mit unterschiedlichen Einstellungen zeitgleich zubereiten kannst. Sie lässt sich aber auch so einstellen, dass beide Fächer gleichermaßen beheizt werden. Die Fritteuse bietet dir darüber hinaus auch noch weitere Zubereitungsfunktionen. So lässt sich damit etwa auch Braten, Backen, Aufwärmen oder Dörren.

Heißluftfritteuse von Ninja mit großem Dual-Korb

Praktisch ist außerdem das digitale Bratenthermometer, welches dir jederzeit die aktuelle Temperatur anzeigt. So lassen sich Speisen perfekt auf den Punkt garen. Entscheidest du dich, dein Gemüse, Hähnchenschenkel etc. in der Heißluftfritteuse zuzubereiten, anstatt im Backofen, sparst du laut Herstellerangaben zudem bis zu 65 Prozent Energiekosten. Regulär kostet das Gerät 269,99 Euro, mit dem Code „AF70“ streichst du aber 70 Euro von der Rechnung. So zahlst du nur noch 199,99 Euro für das vielseitige Gerät.

Ninja Speedi: 2-in-1-Gerät zum Dampfgaren und Frittieren mit Heißluft

Ninja hat vor kurzem sein Sortiment um ein innovatives Gerät erweitert: den Ninja Speedi – ein Rapid Cooking System und eine Heißluftfritteuse in einem Produkt. Dieses vielseitige Küchengerät ermöglicht es, Mahlzeiten im Handumdrehen zuzubereiten. Egal, ob du dampfgegartes Gemüse oder knusprige Snacks mit der Heißluftfritteuse zubereiten möchtest – der Ninja Speedi meistert beides mühelos. Damit kannst du sowohl saftige, perfekt gegarte Gerichte als auch fettarme, knusprige Speisen in rund 15 Minuten zubereiten. Mit insgesamt zehn vorprogrammierten Kochfunktionen – darunter auch Grillen und Backen – stehen dir zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung.

NInja Woodfire: Elektrogrill mit echtem Holzaroma.

Besonders beeindruckend ist die Heißluftfritteusen-Funktion des Ninja Speedi, mit der du Pommes, Chicken-Nuggets und andere beliebte Snacks mit bis zu 75 Prozent weniger Fett zubereiten kannst. Anstelle eines sprudelnden Beckens voller heißem Frittieröl wirbelt der Ninja Speedi heiße Luft umher, um deine Speisen fettarm und kross zuzubereiten. Aktuell ist das praktische Küchengerät zum reduzierten Preis von 199,99 Euro erhältlich. Mit dem Code “TESTSIEGER” gibt es 15 Prozent Rabatt extra für inside digital Leserinnen und Leser. Am Ende bleiben dadurch rund 170 Euro für das Multifunktionsgerät übrig. Der Rabatt gilt übrigens auf alle mit Testsieger.de Siegel prämierten Geräte von Ninja bis Ende September 2023. Eine Übersicht findest du hier.

Ebenfalls einen Blick wert: Ninja Woodfire Outdoorgrill und Smoker im Angebot für 332,99 Euro (minus weitere 15 Prozent Rabatt mit Code “TESTSIEGER”)

Jetzt weiterlesen Holzfeuer-Aroma im Elektrogrill – geht das? Ninja Woodfire im Test