Heimkino-Tipp: Hochwertiger Beamer von Dangbei kostet jetzt nur noch 329 Euro

Ein hochwertiger FHD-Beamer muss nicht Unmengen an Geld kosten – vor allem nicht am Amazon Prime Day! So kommst du aktuell bereits für 329 Euro an den Emotn N1 Projektor mit nativer 1080p Full-HD-Qualität, HDR-Unterstützung sowie einer blitzschnellen Einrichtung. Wer besonders viel Wert auf eine hohe Bildqualität legt, kann sich alternativ auch einen 4K-Beamer im Angebot fast 500 Euro billiger sichern.

Starker HD-Beamer zum kleinen Preis

Mit dem Emotn N1 Projektor holst du dir im Rahmen der Prime Days (aber auch schon davor) bereits für 329 Euro einen hochwertigen Full-HD-Beamer ins Wohnzimmer. Besonders cool: Der Projektor ist offiziell von Netflix lizenziert und auch mit anderen Streaming-Plattformen kompatibel. So kannst du komplett ohne extra Geräte deine Lieblingsserien und –filme auf dem Beamer genießen. Praktischerweise befinden sich auf der mitgelieferten Fernbedienung auch Hotkeys für die Streaming-Dienste Netflix, Prime Video und YouTube.

Streaming ohne extra Geräte: Die praktischen Hotkeys erleichtern dir die Steuerung

Der Full-HD-Beamer liefert dir dabei eine native Auflösung von 1080p und unterstützt ebenso HDR10 sowie HLG. Im Kombination mit den 500 Lumen – welche für die so entscheidende Helligkeit bei Beamern sorgen – wird ein optimales Bild, mit hellen Weiß- und tiefen Schwarztönen erzeugt. Du holst dir also Kino-Qualität in deine eigenen vier Wände. Dank diverser Einstellungsmöglichkeiten lässt sich die Projektionsgröße von 60- bis 120-Zoll einstellen und somit den Gegebenheiten in deinem Wohnzimmer anpassen. Ein absolutes Highlight bei diesem Beamer ist zudem definitiv die blitzschnelle Einrichtung, welche bereits in rund drei Sekunden erledigt sein soll.

In Sachen Sound unterstützt der Emotn N1 Projektor übrigens Dolby Audio und verfügt auch direkt über zwei 5-W-Lautsprecher. Für ein echtes Heimkinofeeling lohnt sich aber natürlich eine separate Anlage oder Soundbar – welche du via USB oder HDMI auch direkt an den Beamer anschließen kannst. Ansonsten kannst du deine Geräte aber auch drahtlos via WLAN oder Bluetooth mit dem Projektor verbinden – ein weiterer Faktor, der die Einrichtung kinderleicht macht.

Hat der Beamer dein Interesse geweckt? Dann ist der Prime Day aktuell der beste Zeitpunkt, um zuzuschlagen! Momentan ist der Emotn N1 Projektor nämlich über 100 Euro billiger und kostet so nur noch 329 Euro.

Fast 500 Euro günstiger: 4K-Alternative ebenfalls im Angebot

Du suchst hingegen einen Beamer, der dir 4K-Auflösungen bieten kann? Dann haben die Prime Days einen weiteren spannenden Deal für dich in petto. So kommst du aktuell satte 499 Euro günstiger an den Dangbei Mars Pro 4K-Beamer. Dieser bietet dir neben einer 4K-Auflösung auch 3.200 ANSI Lumen für strahlend helle und detaillierte Bilder bis zu 300 Zoll. Der Dangbei Mars Pro ist also der Projektor für Heimkinoliebhaber. Der Angebotspreis von 1.300 Euro kann sich dabei ebenso absolut sehen lassen.

Gestochen scharfe 4K-Auflösung – perfekt fürs heimische Kinogefühl

Besonders cool: Beim Kauf des Dangbei Mars Pro erhältst du zusätzlich entweder einen gratis Dongle oder eine gratis 3D-Brille dazu.

Perfekt fürs Camping oder Unterwegs: Mobiler Beamer Dangbei NEO

Mit dem Dangbei NEO gibt es einen weiteren spannenden Beamer der Marke aktuell im Angebot. Das Besondere hierbei: Durch das geringe Gewicht und die kompakte Größe eignet sich dieses Gerät optimal zum Transport. Der Miniprojektor ist dadurch etwa das perfekte Extra für den nächsten Camping-Ausflug oder kann problemlos zu Freunden mitgebracht werden. Wie der Emotn N1 verfügt auch der Danbei NEO dabei über eine integrierte Netflix-Unterstützung – extra Geräte brauchst du also nicht mitzunehmen.

Kino für unterwegs: Der Dangbei NEO kann einfach transportiert werden

Technisch überzeugt der Beamer mit einer Full-HD-Auflösung von 1080p mit 540 ISO-Lumen für scharfe Bilder bis 120 Zoll. Beim Sound wird hierbei auf zwei 6W-Lautsprecher mit Dolby-Audio-Unterstützung gesetzt. Aktuell gibt’s den praktischen Miniprojektor ganze 105 Euro billiger, wodurch nur noch 594 Euro auf der Rechnung stehen.