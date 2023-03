Heftiger Deal mit iPhone 14 Pro Max + Riesen-Tarif: Gratis AirPods & über 500 Euro Ersparnis

Ein starker Tarif, das aktuell beste und größte Handy von Apple samt passender Kopfhörer und eine ordentliche Ersparnis – all das bekommst du bei diesem Tarif-Angebot von O 2 geboten. Hier gibt’s nämlich das iPhone 14 Pro Max sowie AirPods Pro (2. Gen.) im Tarif-Bundle mit 40 GB Datenvolumen. Das Preisschild von 60,99 Euro im Monat ist auf den ersten Blick zwar durchaus kostspielig, doch insgesamt kannst du hier über 500 Euro sparen. Wie das geht, erfährst du hier.

O2 Grow – 40 GB Tarif mit Wachstumspotenzial

Werfen wir jedoch zunächst einen Blick auf den Tarif zum iPhone 14 Pro Max. So können sich die 40 GB 5G-Datenvolumen im O 2 -Netz durchaus sehen lassen. Wir reden also von einem Original-Netzbetreiber-Tarif. Das Besondere am O 2 Grow Tarif ist jedoch das Wachstumspotenzial: Jedes Jahr bekommst du hier nämlich weitere 10 GB mobile Daten zur Verfügung gestellt. Dabei surfst du mit einer Bandbreite von bis zu 300 MBit/s. Dazu gesellt sich noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Ein weiterer Pluspunkt ist die Connect-Option von O 2 . Dadurch lässt sich der Tarif ohne Aufpreis auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig nutzen. Neben den Grundkosten von monatlich 60,99 Euro fallen nur noch 17,99 Euro für die Apple-Geräte inklusive Versand an. Die Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro werden bei dem Angebot hingegen komplett gestrichen.

iPhone 14 Pro Max bei O2 im Angebot

iPhone 14 Pro Max mit AirPods Pro

Das Verkaufsargument für dieses Tarif-Bundle ist aber definitiv das iPhone 14 Pro Max – Apples derzeit bestes Handy auf dem Markt. Dies liegt vor allem am starken Bionic A16 Prozessor, der in Kombination mit den 6 GB Arbeitsspeicher für eine äußerst flüssige Nutzererfahrung sorgt. Doch auch das 6,7 Zoll große OLED-Display mit einer Pixeldichte von 460 ppi kann sich sehen lassen. Das Super Retina XDR Display überzeugt dabei mit einer tollen Farbwiedergabe, einem starken Kontrast sowie HDR-Support. Die Spitzenhelligkeit von 2.000 Nits ist ein weiterer Pluspunkt für das Handy.

Abstriche musst du hingegen beim Speicher machen. Im Tarif-Bundle bekommst du nämlich das iPhone 14 Pro Max mit lediglich 128 GB Speicherplatz. Aufgrund des fehlenden microSD-Slots ist ein Nachrüsten leider nicht möglich. Dafür fällt der Akku mit einer Kapazität von 4.323 mAh recht ordentlich aus. Außerdem ist das iPhone nach IP68 gegen Untertauchen geschützt.

Apple iPhone 14 Pro Max Software iOS 16 Prozessor Apple Bionic A16 Display 6,7 Zoll, 1.290 x 2.796 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.323 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 240 g Farbe Space Schwarz, Silber, Gold, Dunkellila Einführungspreis iPhone 14 Pro Max (128 GB): 1449 €, iPhone 14 Pro Max (256 GB): 1579 €, iPhone 14 Pro Max (512 GB): 1839 €, iPhone 14 Pro Max (1 TB): 2099 € Marktstart September 2022

Obendrauf bekommst du zusätzlich zum iPhone 14 Pro Max auch noch AirPods Pro (2. Gen.) von Apple dazu. Diese überzeugten in unserem Test vor allem mit einer hohen Soundqualität samt satten Bass sowie einer starken aktiven Geräuschunterdrückung.

So viel sparst du wirklich

Für das iPhone 14 Pro Max und die AirPods Pro zahlst du lediglich 13 Euro, plus 4,99 für den Versand. Das ist auf den ersten Blick schon mal ein toller Deal, denn alleine für das Apple-Handy zahlt man bei anderen Anbietern 1.189 Euro oder mehr. Die AirPods Pro (2. Gen.) schlagen hingegen mindestens mit 229 Euro zu Buche. Doch auch über die Mindestvertragslaufzeit von 36 Monaten gibt es Sparpotenzial. So kommst du bei dem Tarif-Bundle insgesamt auf Kosten in Höhe von rund 2.214 Euro. Wenn du dir den Tarif und die beiden Geräte jedoch einzeln holst, musst du ganze 2.719 Euro blechen. Du sparst bei diesem Angebot also immerhin 505 Euro.

Zur Einordnung im Wettbewerb, denn über 60 Euro pro Monat sind auf den ersten Blick einiges, schauen wir auf die anderen Netzbetreiber. Bei der Telekom direkt zahlst du für eine ähnliche Kombi 100 Euro Grundgebühr pro Monat und über 500 Euro einmalig (ohne AirPods). Bei Vodafone zahlst du 300 Euro einmalig und nur dank Aktion derzeit 80 statt 90 Euro im Vertrag mit sogar nur 30 GB. Auch hier gibt’s keine AirPods dazu.