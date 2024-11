Heftiger Black Friday Sale: Diese E-Bikes sind jetzt richtig günstig

Auch wenn das aktuelle Wetter nicht unbedingt zu ausgiebigen Fahrradtouren einlädt, kannst du jetzt ordentlich beim Kauf eines E-Bikes sparen. Denn der nächste Frühling kommt ganz bestimmt und wenn die Preise der Räder dann ins Unermessliche steigen, wirst du dir wünschen, du hättest bei den Amazon-Black-Friday-Angeboten von Touroll zugeschlagen.

Klappbares E-Bike: Das Touroll S1

Wenn du in einer Wohnung wohnst und nur wenig Stauraum zur Verfügung hast, musst du nicht auf den elektrischen Fahrradspaß verzichten. Das S1 kannst du platzsparend zusammenklappen, sodass es auch in den Kofferraum deines Autos passt. Es ist dabei mit 20 Zoll großen Reifen ausgestattet, die besonders dick sind und so jedes Terrain von Schnee über Waldwege und Straßen meistern. Der Motor mit einem Drehmoment von 60 Nm sowie der 48-V-Akku ermöglichen dir eine Reichweite von 60 bis 100 km mit einer Aufladung. Dabei kommt es natürlich darauf an, wie stark du die Tretunterstützung des E-Bikes nutzt. Der Rahmen misst 17 Zoll und eignet sich deshalb für Menschen mit einer Körpergröße zwischen 160 und 200 cm.

So sieht das Touroll S1 E-Bike aus

Das S1 schlägt bei Amazon mit 829 Euro zu Buche. Dank des Codes INSIDES1 sinkt der Preis weiter, wodurch letztlich nur noch 809 Euro für das klappbare E-Bike fällig werden. Wenn du dich innerhalb des Black Friday Aktionszeitraums für das Fahrrad entscheidest, bekommst du zusätzlich noch einen Trinkflaschenhalter, eine Handyhalterung und eine Anti-Diebstahl-Klingel ins Paket gepackt.

Trekking Pedlec für unter 700 Euro

Das Touroll J1 kommt in zwei Varianten. Eine mit einem hohen und die andere mit einem tiefen Einstieg. Ausgestattet mit 27,5 Zoll großen Reifen und einer sieben Gang Kettenschaltung kannst du mit diesem E-Bike jede Steigung bezwingen. Die Stoßdämpfer mit einem Federweg von 80 mm sorgen dabei für eine angenehme Fahrt. Hier ist ein 36-V-Akku und ein 250-W-Motor verbaut, die dich bis zu 100 km weit und 25 km/h schnell unterstützen. Die Geschwindigkeit und den Unterstützungsmodus kannst du über ein Display einstellen. Für die optimale Lesbarkeit passt sich dieses an die Helligkeit der Umgebung an.

Das J1 ST, die Variante mit dem tiefen Einstieg, kostet dich bei Amazon aktuell 799 Euro. Wenn du unseren Code INSIDEJ1 eingibst, sparst du jedoch noch bis zum 2. Dezember 50 Euro und musst deshalb nur 749 Euro für das Pedlec zahlen.

Richtig günstig wird es, wenn du dich für das Modell mit dem hohen Einstieg entscheidest. Eigentlich stehen hier 749 Euro auf der Rechnung. Dank des Rabattcodes INSIDEJ1 kommst du jetzt aber schon für nur 699 Euro dran. Zum Kauf des E-Bikes gibt es hier zusätzlich noch einen Trinkflaschenhalter, eine Handyhalterung und winddichte Fahrradhandschuhe dazu. Beim J1 ST findest du statt der Handschuhe die Klingel im Paket.