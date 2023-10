Heftig reduziert: Premium Saug-Wisch-Roboter von Ecovacs im Prime-Day-Sale

Saugroboter sind absolut beliebt. Kein Wunder, machen sie doch Sci-Fi-Träume der vergangenen Jahre tatsächlich war. Mit zusätzlicher Wischfunktion nehmen sie dir einen großen Teil des lästigen Hausputzes ab, da sie selbst feuchten und klebrigen Schmutz vom Fußboden entfernen können. Die beiden Angebots-Modelle von Ecovacs kommen außerdem mit einer praktischen Entleerungsstation. Dadurch arbeiten die Haushaltsroboter eine Zeit lang völlig autark – du musst also nicht mehr selbst Hand anlegen. Was die beiden Modelle an den Prime Days (10. + 11. Oktober) kosten und was sie alles draufhaben, schauen wir uns gemeinsam an.

Wichtig: Wie beim Prime Day üblich, gelten die Angebote nur für Prime-Mitglieder. Mit einer kostenfreien Probemitgliedschaft kommst du aber auch so an die Deals.

Deebot T20 Omni Saugroboter: 300 Euro günstiger am Prime Day

Bei den Angeboten handelt es sich um die beiden Modelle Deebot T20 Omni und Deebot X2 Omni von Ecovacs. Besonders stark reduziert ist dabei Ersteres. Ganze 27 Prozent günstiger (im Vergleich zum UVP) bekommen Prime-Mitglieder den leistungsstarken Saugroboter nun bei Amazon. Dadurch stehen nur noch 799 Euro auf der Rechnung. Dass das ein richtig guter Preis ist, zeigt auch ein Blick auf den Preisverlauf. Denn günstiger war das Gerät die letzten drei Monate nicht ein einziges Mal (Link zum Preisvergleich bei günstiger.de).

Aber was kann der smarte Haushaltshelfer nun eigentlich? Deebot T20 Omni bietet ein echtes Rundum-Paket. Das heißt: Er saugt einerseits Staub, Krümmel und sonstigen trockenen Schmutz in deinem Zuhause eigenständig ein – und zwar mit einer hohen Saugleistung von 6.000 Pa. Dadurch befreit der Roboter auch Teppiche ohne Probleme von losen Verschmutzungen. Möchtest du andererseits Haus oder Wohnung von dem Gerät auch feucht wischen lassen, helfen dabei zwei rotierende Wischpads mit Abwärtsdruck. Im Gegensatz zu preiswerteren Modellen, bei denen nur ein feuchter Lappen über den Boden gezogen wird, kann dieser smarte Helfer den Boden also richtig putzen. Außerdem verwendet der Saugroboter 55 Grad heißes Wasser zur Reinigung, wodurch selbst hartnäckige Flecken entfernt und Gerüche reduziert werden. Auch die Mopps werden automatisch mit Heißwasser gewaschen – aber dazu später mehr.

Während der Reinigung erkennt der Roboter dabei von selbst Teppiche und hebt die Wischpads bei Bedarf an, damit die Textilien nicht feucht werden. Dank TrueDetect 3D 3.0 scannt das Gerät zudem den Grundriss deines Zuhauses und erkennt Hindernisse in Echtzeit. So soll er sich nicht verheddern oder Objekte in deiner Wohnung beschädigen.

All-in-One Reinigungs- und Entleerungsstation

Eine weitere Besonderheit ist aber definitiv auch die mitgelieferte Omni-Station. Denn hier drin lädt der Roboter bei weitem nicht nur auf. Dockt der Deebot T20 Omni in der Station an, entleert sich auch dessen Inhalt in den 3 Liter großen Staubbeutel der Station. Das entstandene Schmutzwasser pumpt die Station in einen weiteren Behälter, während der Roboter automatisch mit frischem Putzwasser befüllt wird. So musst du nicht nach jeder Reinigung selbst Hand anlegen, sondern kannst je nach Häufigkeit eine längere Zeit den Roboter völlig alleine arbeiten lassen.

Ecovacs Deebot T20 Omni im Prime Day Angebot – so sieht der Saugroboter mit Station aus

Cool ist außerdem die automatische Reinigungsfunktion der Station. Denn in der Basis werden in einem auch die Wischpads automatisch mit 55 Grad heißem Wasser gewaschen und anschließend mit Heißluft getrocknet. So entstehen keine unangenehmen Gerüche und der Saugroboter ist bereit für seinen nächsten Einsatz.

Noch mehr Premium: Ecovacs Deebot X2 Omni im Amazon-Angebot

Der zweite Saug-Wisch-Roboter im Prime Deal Days Angebot ist der Ecovacs Deebot X2 Omni. Der kostet normalerweise satte 1.399 Euro, ist jetzt aber am 10. und 11. Oktober um 100 Euro reduziert. Auch bei diesem Modell handelt es sich um einen Saugroboter mit Wischfunktion und Entleerungsstation. Jedoch ist er eckig statt rund und soll dadurch noch besser Ecken reinigen können. Er bewegt sich außerdem mittels Dual-Laser-LiDAR-Navigation durch dein Zuhause. Dadurch ist er sogar in der Lage, auf Bewegungen von Haustieren, Kindern und Co. zu reagieren und so sämtliche Hindernisse gekonnt zu umfahren. Dank integierter KI ist der Roboter intelligenter, als viele andere. So soll er etwa halboffene Türen erkennen und Veränderungen der Hindernisse wahrnehmen. Dadurch stößt er weniger gegen sämtliche Objekte und kann gründlicher reinigen.

Deebot X2 Omni Saugroboter im Angebot – so sieht er aus

Der Deebot X2 Omni saugt zudem mit 8.000 Pa deine Hart- und Teppichböden und hat somit noch mehr Kraft als sein kleiner Bruder. Auch hier kommen zwei rotierende Wischpads mit Abwärtsdruck zum Einsatz, die deinen Boden gründlich säubern. Dank seiner schmalen und niedrigen Bauweise kann er dabei auch unter den meisten Möbeln hindurchfahren. In der mitgelieferten Omni-Station entleeren sich Staub und Schmutzwasser ebenfalls automatisch, während frisches Putzwasser in den Roboter nachgefüllt wird. Wie beim Deebot T20 Omni können auch hier die Mopps von alleine gewaschen und mit Heißluft getrocknet werden.