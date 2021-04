Aldi Hardware-Woche: Günstige Computer für Homeoffice und Büro

Angeführt werden die neuen Hardware-Angebote, die alle ab dem 29. April zur Verfügung stehen, durch den Medion Akoya E14304 (MD63780). Dabei handelt es sich um ein Notebook, das sowohl in den Filialen von Aldi Nord als auch online über die Homepage von Aldi angeboten wird. Kostenpunkt: 429 Euro. Ein guter Deal?

Medion Akoya E14304: Einsteiger-Notebook

Aldi widmet dem Akoya E14304 in einem neuen Sonderprospekt gleich zwei Seiten. Wohl in erster Linie ob des vergleichsweise niedrigen Preises. Denn die Ausstattung ist nicht gerade ein Knaller. Dennoch ist der Medion-Laptop gegebenenfalls für all jene interessant, die eine Alltagsrechenmaschine auf Basis von Windows 10 (S-Modus) zum Beispiel für die Schule oder für die Uni suchen. Praktisch: Per Schalter ist der Rechner in den sogenannten Privacy Mode schaltbar. Webcam und Mikrofon werden dann vollständig deaktiviert, indem sie komplett vom Stromkreis getrennt werden.

Gearbeitet wird über ein 14 Zoll (ca. 36 cm) großes Display, das eine Auflösung von 1.080 x 1.920 Pixeln bietet. Herzstück ist der AMD Ryzen 3 4300U, ein Vierkern-Prozessor mit nur 4 MB Cache sowie 2,7 GHz Basis-Taktfrequenz beziehungsweise 3,7 GHz vorübergehender Beschleunigung. Eine dedizierte Grafikkarte gibt es nicht, stattdessen kommt ein Radeon Graphics Chip aus dem Hause AMD zum Einsatz. Der interne Speicher ist auf 256 GB beschränkt, 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher auch nicht gerade der letzte Schrei. Vergessen darf man aber eben auch nicht, dass das Notebook nicht viel mehr als 400 Euro kostet.

Maue Ausstattung, aber hübsches Alu-Design: der Medion Akoya E14304.

Ebenfalls an Bord sind eine HD-Webcam für Videokonferenzen, WLAN-Schnittstelle (2,4 & 5 GHz) sowie Bluetooth – allerdings nur auf Basis des schon veralteten Standards 4.2. Die Akkulaufzeit des rund 1,5 Kilogramm schweren Laptops liegt nach Angaben von Medion bei soliden 8 Stunden. Die Anzahl der Anschlüsse ist flankiert von einem MicroSD-Kartenleser ziemlich überschaubar: 1 x USB 3.2 Gen1 Typ-C mit DisplayPort und Ladefunktion, 1 x USB 2.0 sowie 1 x HDMI out bedeuten ziemliches Einschränken hinsichtlich des Anschlusses von externer Hardware.

Medion Akoya S17404 – Die nicht viel teurere Laptop-Alternative

Die etwas teurere, aber spürbar bessere Alternative hat Aldi Nord ausschließlich online ebenfalls im Angebot: das Notebook Medion Akoya S17404. Zu einem Preis von 599 Euro bekommst du einen insgesamt gut ausgestatteten Laptop auf Basis von Windows 10, den du zum Beispiel im Homeoffice oder auch für das E-Learning nutzen kannst. Im Vergleich zu anderen Hardware-Angeboten der vergangenen Monate ist das neue Medion-Notebook sogar mit einem vergleichsweise großen Bildschirm ausgerüstet.

Das matte Display misst im 16:9-Format in der diagonalen Abmessung stattliche 17,3 Zoll (ca. 44 cm) und bietet eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. Für den Antrieb sorgt ein Intel Core i5-10210U Prozessor mit 6 MB Cache, dessen vier Kerne einen Grundtakt von 1,6 GHz bewerkstelligen können. Per Turbo-Boost-Technologie sind kurzzeitige Beschleunigungen auf bis zu 4,2 GHz möglich. Kein großer Wurf sind auch bei diesem Rechner die 8 GB Arbeitsspeicher; für die angesprochene Zielgruppe aber allemal ausreichend. Gleiches gilt für 512 GB SSD-Speicher.

Du fragst dich, ob auch Gaming mit dem neuen 2,2 Kilogramm schweren Medion-Notebook möglich ist? Eingeschränkt ja. Mehr als Einsteiger-Games solltest du aber nicht installieren, wenn du von der Leistung nicht enttäuscht werden möchtest. Denn an Bord ist keine separate Grafikkarte, sondern nur ein Standard-Grafikchip (Intel UHD Graphics).

Eines von mehreren Hardware-Angeboten: das Medion Akoya S17404.

Das Angebot an Anschlüssen ist als solide zu bewerten. Neben einem USB 3.2 Gen1 Typ-C Anschluss mit Display-Port-Funktion besteht unter anderem Zugriff auf zwei USB 3.2 Gen1 Typ-A-Anschlüsse, einen USB 2.0-Anschluss und einen HDMI-Port. Ein LAN-Anschluss fehlt, dafür ist Dual-WLAN (2,4 & 5 GHz) verfügbar. Ebenso hast du Zugriff auf Bluetooth in Version 5.1 und eine beleuchtete Tastatur.

Medion Erazer P15609 – Gaming-Notebook für Einsteiger

Du wünschst dir mehr Leistung? Und du möchtest mit deinem Notebook gerne auch mal etwas anspruchsvollere Games zocken? Dann solltest du dir das Medion Erazer P15609 Gaming-Notebook genauer ansehen. Dieser Laptop für 799 Euro ist ebenfalls nur online zu haben und eignet sich sowohl für Spiele-Sessions zwischendurch als auch für das anspruchsvolle Arbeiten zu Hause. Denn in Sachen Hardware-Ausstattung bekommst du ordentlich Leistung zum vergleichsweise kleinen Preis.

So ist zum Beispiel der Intel Core i5-9300H Prozessor nebst 16 GB DDR4 RAM verbaut. Die CPU mit vier Kernen taktet in der Spitze mit 4,1 GHz. Für flüssigen Spielspaß ist die Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 1650 verbaut. Dabei handelt es sich zwar um kein Topmodell, doch für die meisten Gaming-Freuden in Full-HD-Qualität ist die Grafik-Einheit mit 4 GB VRAM vollkommen ausreichend.

Zur weiteren Ausstattung des 2,1 Kilogramm schweren Gaming-Notebooks von Aldi gehören 512 GB SSD Speicherplatz und ein matter Bildschirm mit einer Diagonalen von 15,6 Zoll (ca. 40 cm). Für den einen oder anderen Gamer ist das vielleicht eine Nummer zu klein. Optisches Highlight ist eine beleuchtete Tastatur mit 15 wählbaren Farben. Das Medion-Notebook basiert auf Windows 10 Home und kommt wie alle hier genannten Medion-Notebooks mit drei Jahren Garantie zum Kunden.

Dieses Gaming-Notebook von Medion bietet eine mehrfarbig beleuchtete Tastatur.

Bei den Anschlüssen kannst du unter anderem auf einen USB-Typ-C-Anschluss setzen (Version 3.2). Außerdem sind drei USB-A-Anschlüsse (2 x Version 3.1, 1 x Version 2.0) nutzbar. Und selbstverständlich darf auch ein HDMI-Anschluss und ein klassischer Netzwerkanschluss (RJ-45) für die nächste LAN-Party nicht fehlen. Eine Verbindung zu deinem Gaming-Headset ist per Bluetooth 5.1 möglich. Für drahtloses Internet kannst du auf WLAN nach ac-Standard setzen (WiFi 5).

Medion Akoya E33005 – Stand-PC von Aldi

Und dann wäre da noch der Medion Akoya E33005. Bei diesem Windows-10-Rechner handelt es sich nicht um ein Notebook, sondern um einen klassischen Desktop-PC. Für 579 Euro kannst du den Computer nur online über die Aldi-Homepage bestellen und bekommst dafür einen Rechner der typischen Mittelklasse.

Desktop-PC der Mittelklasse: der Medion Akoya E33005.

Mit Blick auf die verbaute Hardware bedeutet das unter anderem: 512 GB SSD-Speicher, 16 GB Arbeitsspeicher sowie Wi-Fi 6 (WLAN ax) und Bluetooth 5.2. An der Vorderseite kannst du auf zwei USB 3.2 Anschlüsse der Generation 1 zugreifen, hinten stehen derer vier zur Verfügung. Dazu gesellen sich 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 2 sowie 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ C, 1 x HDMI und 1 x LAN (RJ-45). Herzstück ist als Sechskern-Prozessor der AMD Ryzen 5 Pro 4650G mit 8 MB Cache sowie 3,7 GHz Basistakt und 4,2 GHz Turbo-Frequenz.

Medion Erazer Engineer P10 bei Aldi vorerst nicht erhältlich

Angepriesen wird in der neuen Aldi Werbung auch der Medion Erazer Engineer P10 PC. Für 849 Euro ist dieser Gaming-PC auf dem Papier unter andere mit einer dedizierten Nvidia-Grafikkarte ausgestattet, allerdings laut Angaben von Aldi „leider nicht verfügbar“.