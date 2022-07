Handyvertrag ohne Handy? Hier gibt’s auch einen E-Scooter mit Tarif – und noch vieles mehr

Der Vorteil dieser Vertragskonstrukte, die unter anderem von der O2-Marke Blau angeboten werden, liegt auf der Hand. Du zahlst für teure Hardware einmalig nur wenig und hast monatlich Kosten, die du für den beiliegenden Handyvertrag so oder so ähnlich ohnehin einplanen würdest. Die Win-win-Situation: Insgesamt kommst du oft günstiger davon, als wenn du beides getrennt anschaffen würdest. Aber – Rechnen ist hier immer wichtig.

E-Scooter im Handyvertrag: Das musst du beachten

Nehmen wir das Beispiel des E-Scooters, den es bei blau.de derzeit mit Vertrag zu kaufen gibt. Für den Mi Electric Scooter 1S von Xiaomi zahlst du hier einmalig nur 49 Euro. Im Handel kostet der Scooter sonst mindestens 399 Euro.

Monatlich stehen 22,99 Euro auf der Rechnung des Mobilfunkanbieters, einen einmaligen Anschlusspreis gibt es nicht, wohl aber Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro. Insgesamt liegen wir bei dem Blau-Angebot also bei 605,75 Euro. Ziehen wir die Scooter-Kosten ab, landen wir noch bei 206,75 Euro und dadurch errechneten Effektivkosten von 8,61 Euro pro Monat bei 24 Monaten Vertragslaufzeit.

Nun kommen die Tarifinhalte ins Spiel: In dem Angebot nutzt du den Tarif Blau Allnet Plus, der eine Allnet-Flat (Anrufe und SMS) sowie 15 GB LTE-Datenvolumen (LTE25) bietet. Das ist schon ein ordentliches Paket, für die effektive Grundgebühr. Allerdings lohnt sich das Angebot in seiner Gesamtheit nur, wenn du den Tarif auch wirklich gebrauchen kannst. In Summe zahlst du in diesem Beispiel mehr, als der E-Scooter alleine kostet.

Weitere Handyverträge ohne Handy

Auf der Hardware-Angebote-Seite ohne Handys, listet Blau noch viele weitere Deals dieser Art auf. Darunter Angebote mit Apple AirPods Pro, Spielekonsolen wie der Xbox Series S oder der Ninendo Switch OLED. Auch Saugroboter oder Fernseher sind hier gekoppelt mit Handytarifen aus dem Blau-Portfolio kombinierbar.