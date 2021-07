Handyvertrag und 650-Euro-Gutschein: Darum musst du hier genau hinschauen

Erst einmal klingt das Angebot zum Handyvertrag verlockend: Du schließt einen SIM-Only-Tarif ab und erhältst satte 650 Euro Gutscheinwert für den entsprechenden Händler. In diesem höchsten Fall bei Saturn handelt es sich um einen ordentlichen 40-GB-Tarif samt Allnet-Flat. Das hat auch seinen Preis: 46,99 Euro stehen auf der monatlichen Rechnung. Hier ist der Coupon gleichzusetzen mit einem Handy, dass du sonst über einen solchen Tarif abbezahlst. Alternativ gibt es für 36,99 Euro auch einen Tarif mit 20 GB und einem 600-Euro-Coupon. Beide Tarif bieten Zugang zum Vodafone-Netz mit LTE100 (maximal 100 MBit/s).

Handyvertrag mit 40 GB Vodafone-LTE und 650-Euro-Gutschein – lohnt sich der Deal?

Die entscheidende Frage bei dem Gutschein-Deal: Lohnt sich das Konstrukt zugunsten der Freiheit, sich das Handy – wenn es denn eines sein soll – selbst auszusuchen? Die Antwort: Nur dann, wenn du wirklich diese Freiheit willst oder entsprechend andere Verwendung für den Gutschein hast. Denn eigentlich sind die 46,99 Euro für 40 GB respektive 36,99 Euro für 20 GB ein ziemlicher Brocken.

Insgesamt zahlst du für den Handyvertrag über die zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit nämlich stolze 1.127,76 Euro (887,76 bei der 20-GB-Option). Kommst du mit den 20 GB im Monat aus, ist das der bessere Deal, da nach Abzug des Gutscheinwertes nur noch rund 190 Euro für den Tarif übrig bleiben (Effektivpreis: 11,99 Euro). Hast du das Geld ohnehin auf der hohen Kante, benötigst du die Kombi allerdings nicht zwingend. In diesem Fall kommst du meist günstiger weg, wenn du das Handy sofort und regulär kaufst und dir einen günstigen Tarif nach deinen Bedürfnissen suchst.

→ Coupon + Tarif mit 40 GB buchen

→ Coupon + Tarif mit 20 GB buchen

iPhone 11 im identischen Tarif sogar günstiger

Soll es jedoch generell ein neues Handy mit Vertrags-Kombi sein, ist genaues Hinsehen gefragt. Denn hier kannst du unter Umständen günstiger davonkommen: So kostet das iPhone 11 ohne Vertrag 645 Euro – das passt also ziemlich ideal in den 650-Euro-Gutschein des obigen Angebots. Jetzt kommt jedoch das große Aber: Kaufst du das iPhone 11 direkt mit dem identischen Handyertrag beim gleichen Anbieter, wird es günstiger. Mit einmalig 49 und monatlich 39,99 Euro kommst du hier besser weg, als wenn du das iPhone über den Coupon beziehen würdest.

Hier gilt also: Augen auf und genau vergleichen. Mit dem iPhone 12 (128 GB) bist du beim 40-GB-Vertrag mit 44,99 Euro günstiger dabei. Auch wenn du mit dem Einmalpreis von 79 Euro hier wieder über den Kurs des Gutschein-Deals kommst, ist das der bessere Deal, denn: Mit den 650 Euro Coupon-Wert kannst du das iPhone 12, das im Shop derzeit 799 Euro kostet, nicht komplett bezahlen. Dass das Gerät an sich woanders hin und wieder günstiger zu haben ist, zählt in diesem Kontext nicht, da du den Gutschein nur für den Shop anwenden kannst, über den du auch den Handyvertrag bestellst – also MediaMarkt oder Saturn.