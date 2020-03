Handyvertrag unter 20 Euro pro Monat: Neue Deals mit neuen Handys Michael Stupp 3 Minuten

Wer für ein Handy mit Vertrag nicht mehr als 20 Euro pro Monat ausgeben will, blickt in eine breite Masse an Angeboten. Jetzt gibt es neue Deals, die alle in diese Preisklasse passen. Neu dabei sind weitere Samsung-Handys für unter 20 Euro im Monat.