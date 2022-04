Handy-Tipp deutlich unter 200 Euro: Redmi Note 9 Pro bei Saturn reduziert

Für derzeit 179 Euro verkauft Saturn das Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Das Handy bietet ein ansprechendes Gesamtpaket und ist auch nach zwei Jahren auf dem Markt noch ein guter Handy-Tipp für alle, die auf der Suche nach einem guten, aber günstigen Smartphone sind.

Handy mit Fokus auf Akku und Display

Das Redmi Note 9 Pro wurde im Test seinerzeit als „König der Mittelklasse“ bezeichnet. Es folgte damit stringent auf den ebenfalls beliebten Vorgänger Redmi Note 8. Mit dem 10er- und jetzt sogar 11er-Modell gibt es Nachfolger. Die sind allerdings noch ein Stückchen teurer. Der aktuelle Sale-Preis von Saturn hat so aber auch den Eindruck eines Abverkaufs.

Die Highlights des Redmi Note 9 Pro sind einerseits dessen großes Display. Der Touchscreen misst 6,67 Zoll in der Diagonalen, das sind fast 17 Zentimeter. Dadurch ist das Gerät kein kompaktes Handy, aber eben eines, das viel Platz auf dem Bildschirm lässt. Entsprechend groß geraten ist andererseits – das zweite große Top-Feature – der Akku. Mit über 5.000 mAh ist das Gerät auch für längere Benutzungsdauer ohne Ladegerät in der Nähe ausgelegt. Je nach Verhalten sind hier auch mal drei Tage am Stück drin. Aufgeladen wird per USB-C-Kabel und mit bis zu 33 Watt Schnellladefunktion. Ein entsprechendes Ladegerät liegt dem Lieferumfang bei.

Abverkauf: Redmi Note 9 Pro in allen Farbvarianten bei Saturn reduziert

Der Angebots-Preis von 179 Euro, für die das Redmi Note 9 Pro bei Saturn im digitalen Schaufenster steht, ist der aktuelle Bestpreis für das Handy. Weitere Händler steigen erst bei rund 200 Euro in den Preiskampf mit ein.

Dazu ist das Gerät in allen drei Farbvarianten reduziert. So hast du die volle Auswahl zwischen „Glacier White“, „Interstellar Grey“ und „Tropical Green“. Es handelt sich jeweils um die Version mit 128 GB Speicher (erweiterbar), das ist in der Preisklasse ordentlich, und um die Dual-SIM-Variante. Letzteres ist ausdrücklich hervorzuheben, da es sich nicht um eine Hybrid-SIM handelt. Du musst dich also nicht entscheiden, ob du den Speicher per microSD-Karte erweitern möchtest oder eine zweite SIM einlegst, sondern kannst beides parallel nutzen.