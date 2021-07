Handy für 40 Euro bei Aldi: Dieses Telefon spaltet die Geister

Es dauert nicht mehr lange, dann sind bei Aldi wieder viele interessante Elektronik-Artikel zu haben. Neue Smartphones, PCs, Notebooks, ja sogar Fernseher. Später folgen auch noch Smartwatches. Und dann hat Aldi Nord für den 29. Juli 2021 noch etwas ganz anderes angekündigt. Ein Klapphandy für unter 40 Euro. Aber taugt das überhaupt etwas?

Bea-Fon SL645: Senioren-Handy bei Aldi Nord

Die vielleicht wichtigste Botschaft vorab: Es handelt sich bei dem neuen Angebot nicht um ein handelsübliches Smartphone. Vielmehr ist das Bea-Fon SL645 ein Seniorenhandy zum Auf- und Zuklappen mit besonders großen und beleuchteten Tasten auf der Innenseite. Hier ist auch ein 2,8 Zoll großes Farbdisplay (240 x 320 Pixel) zu finden, über das durch das Menü des Telefons gesteuert wird. Außen ist ein zweiter Bildschirm zu finden – 1,77 Zoll groß und ausgestattet mit einer Auflösung von 160 x 128 Pixel. Er informiert nicht nur über Datum und Uhrzeit, sondern auch über eingehende Anrufe und SMS-Nachrichten.

Zu den weiteren Extras gehören eine 3-Megapixel-Kamera, eine laut Hersteller besonders leichte Menüführung, eine integrierte Taschenlampe und ein Radio sowie eine SOS-Taste auf der Geräterückseite. Hier lassen sich Notrufnummern hinterlegen, die im Falle einer brenzligen Situation mit nur einem Tastendruck kontaktiert werden. Zum Beispiel nach einem Sturz. Für eine gute Haptik soll eine gummierte Oberfläche sorgen. Was fehlt? Zugriff auf Apps zum Beispiel. WhatsApp, Google Maps und Go bleiben demnach außen vor. Und nutzbar ist das Telefon auch nur in GSM-Netzen. LTE wird nicht unterstützt. Ber Bluetooth lässt sich bei Bedarf etwa ein Headset anschließen.

So sieht das Bea-Fon SL645 in aufgeklapptem Zustand aus.

Und genau wegen dieser Einschränkungen ist das bei Aldi Nord erhältliche Bea-Fon SL645 auch nur etwas für Menschen, die mobil erreichbar sein möchten, aber sonst mit Technik und Mobilfunk sowie dem mobilen Internet nicht viel anfangen können – oder wollen. Denn Senioren grundsätzlich den Stempel aufzudrücken, dass sie Smartphones nicht bedienen können, wäre schlichtweg falsch.

Was kostet das Bea-Fon SL645?

Wie eingangs erwähnt: Kaufen lässt sich das Bea-Fon SL645 ab dem 29. Juli 2021 in den Filialen von Aldi Nord. Inklusive Tischladestation liegt der Verkaufspreis bei 39,99 Euro. Gegenüber dem unverbindlichen Verkaufspreis des Herstellers ist das ein Rabatt von knapp 50 Prozent. Denn normalerweise kostet das Telefon 79,95 Euro.

Teil der Wahrheit ist aber auch, dass man das SL645 im Online-Fachhandel Stand heute schon ab rund 63 Euro kaufen kann. Trotzdem bleibt der bei unter 40 Euro angesiedelte Aldi-Preis natürlich unübertroffen.

