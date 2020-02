So hat DeinHandy die Tarifumstellung bei O2 genutzt und bietet Bundles an, die mit Netzbetreiber-Vertrag, sattem Datenvolumen und mit der komfortablen 1-MBit/s-Drossel auch preislich richtig attraktiv werden. Die neuen Tarife bieten auf den ersten Blick zwar auch Massen an Datenvolumen. Der große O2-Free-Vorteil ist aber weg. Nach der Drossel wird mit 32 kbit/s und nicht mit 1 MBit/s weitergesurft.

Samsung S10 mit O2 Free

Das Samsung Galaxy S10 gibt’s im O2 Free M (2019) im Angebot. Die 29,99 Euro monatliche Grundgebühr sind dabei eigentlich nichts Neues. Das Angebot wird dadurch so gut, dass es statt 10 GB jetzt 20 GB im Vertrag gibt. Zum Preis des Free M gibt’s also jetzt einen Free M Boost. Im Vergleich zu den 2020er-Free-Tarifen gibt es außerdem noch einen Vorteil: Die Drosselung bei Tarifen mit Datenvolumen bleibt bei relativ schnellen 1 MBit/s – so wie aus den Vorjahren gewohnt.

Das Angebot im Überblick:

Samsung Galaxy S10 – 79 Euro einmalig 128 GB, Dual-Sim Verfügbar in Blau, Schwarz, Silber, weiß

O2 Free M (2019) – 29,99 Euro pro Monat Allnet-Flat (Anrufe und SMS in alle dt. Netze) 20 GB Datenvolumen (statt 10 GB) LTE Max mit bis zu 225 MBit/s O2 Free: Weitersurfen mit 1 MBit/s EU-Roaming Anschlusspreis: 39,99 Euro Keine Versandkosten



Fitness-Deal mit Huawei P30 Pro

Ein interessantes Fitness-Bundle bietet DeinHandy rund um das Huawei P30 Pro an. Im O2 Free M Boost mit 40 GB kostet das Handy einmalig 5 und monatlich 34,99 Euro. Mit im Paket steckt der Fitnesstracker Huawei Band 4 Pro und eine Körperfettwaage. Zusammengenommen ein ganz ordentliches Angebot.

iPhone-Deal mit 60 GB

Im neuen O2 Free L gibt es 60 anstatt bisher 30 GB Datenvolumen. Mitsamt dem iPhone 11 gibt es diesen Neu-Tarif mit fast sorgenlos viel Datenvolumen für unter 40 Euro. Zu den 39,99 Euro Grundgebühr gesellen sich noch 79 Euro Einmalzahlung für das iPhone 11. Kein allzu hoher Preis für das beliebte Apple-Smartphone.

