Handsauger für unter 100 Euro: So günstig kommst du jetzt an Vorwerk-Geräte

Nur noch wenige Technik-Produkte für den Privatgebrauch tragen das Label „Made in Germany“. Der Wuppertaler Hersteller Vorwerk darf dieses Prädikat noch mit Fug und Recht auf zahlreiche seiner Produkte pappen. In der Fabrik neben der Wupper werden die Staubsauger-Motoren komplett entwickelt und gefertigt. Das jahrelange Know-how gipfelt nicht selten in Testsieger-Modellen – wie jüngst wieder beim Akku-Staubsauger VK7 eindrucksvoll bewiesen. Der vergleichsweise hohe Preis wird durch die Langlebigkeit der Produkte – selbst bei jenen mit Akku – aufgewogen. Und sogar an den gesalzenen Preisen tut sich ab und an etwas. So wie jetzt.

„Summer Week“ statt „Prime Day“: Hier gibt es Sonderangebote von Vorwerk

In der jetzt gestarteten „Kobold summer week“, die gleichzeitig zum Amazon Prime Day stattfindet, gibt es zahlreiche Sonderangebote auf große und kleine Vorwerk-Produkte. Vorneweg: Konter-Angebote zu Amazon-Deals hat Vorwerk nicht nötig, da die hauseigenen Produkte nur über die eigenen Kanäle verkauft werden. Bei Amazon selbst gibt’s Vorwerk nicht zu kaufen.

Die Angebote gibt es also nur bei Vorwerk im Online-Store, in den Stores und bei den Beratern. Grundsätzlich bildet der Hersteller Angebote immer so ab, dass Sets aus mehreren Geräten und Zubehör deutlich günstiger sind, als wenn du sie einzeln kaufst. So ist klassischerweise der Akku-Staubsauger VK7 zusammen mit der Elektrobürste und dem Saugwischer-Aufsatz immer günstiger als sonst. So auch jetzt, wo du das Komplett-Set – „VK7 Akku-Staubsauger Sommer-Sauber-Set premium Frischer-Kit“ für 1.439 Euro bekommst. Rund 110 Euro günstiger als einzeln. Dieses Angebot gilt aber sogar noch bis September.

Vorwerk VK7 Akku-Staubsauger mit Elektrobürste (angeschlossen) und Saugwischer-Aufsatz (rechts).

Unter 100 Euro: Das sind die Top-Deals der Woche

Nur kurzfristig verfügbar sind hingegen die Top-Deals in dieser Woche. Ausschließlich bis zum 16. Juli kommst du etwa für 99 Euro an ein Düsen-Set, kompatibel mit beinahe allen Vorwerk-Staubsaugern. Wenn du also schon einen hast oder dir einen zulegen willst, bekommst du einiges an Zubehör günstig dazu.

Ein echter Kracher ist unterdessen das Angebot zum akkubetriebenen Handsauger Kobold VC100. Der kleine Akkuhelfer ersetzte bei uns im Test einst auf bequemste Weise Besen und Kehrblech und kostet nun nur 99 statt 129 Euro.

Ein Stückchen teurer, aber ebenfalls überaus empfehlenswert ist der 3-in-1-Fensterreiniger von Vorwerk. Der Kobold VG100 wischt Glasscheiben effektiv, saugt Dreck und Wasser ab und zieht noch einmal nach – in einem Rutsch. Statt normalerweise 249 Euro, bekommst du den praktischen Fensterreiniger jetzt für 199 Euro. Es gibt also 50 Euro Rabatt.

Vorwerk VG100 beim Fesnterputzen

Comeback-Tage bei Vorwerk

Unterdessen gibt es ebenso ein kleines Comeback im Vorwerk Online-Store: Kurzzeitig gibt es auch den älteren Akku-Staubsauger, den Kobold VB100, noch mal zu kaufen. Der Testsieger von 2018 ist zudem stark reduziert und kostet jetzt 699 Euro. So günstig bekam man den originalen Vorwerk-Akku-Staubsauger noch nie. Bevor er offiziell aus dem Programm genommen wurde, kostete er noch 849 Euro.

Gleiches gilt für den Saugroboter von Vorwerk, der jüngst einen Nachfolger bekam. Auch der ältere VR300 ist jetzt noch einmal in Abverkauf-Manier erhältlich. Für 749 Euro (statt regulär 849 Euro) kannst du den autarken Staubsauger ergattern.