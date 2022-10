Samsung Galaxy S22 faktisch ohne Zuzahlung: Diese Extras machen den Deal besonders

Das Angebot in der Saturn Tarifwelt besteht aus mehreren Stufen. Rein preislich lohnt es sich schon anhand der reinen Vertrags-Parameter. Mit ein paar Extras wird der Deal aber zum Angebot der Extraklasse. Zuletzt hatten wir an dieser Stelle ein Vodafone-Angebot aufgenommen. Jetzt sind wir bei einem Original-O2-Deal gelandet.

Galaxy S22 im Angebot faktisch ohne Zuzahlung

Das Angebot beinhaltet das Samsung-Flaggschiff aus dem Frühjahr in Kombination mit dem Tarif O2 Free M, der dich mit einer Allnet-Flat und 20 GB LTE/5G-Datenvolumen auf die Reise schickt. Das kostet monatlich 29,99 Euro und ist damit genauso teuer, wie der Tarif ohne Handy bei O2 kostet. Das S22 gibt’s aus dieser Perspektive also ohne Zuzahlung dazu.

Das Angebot gab es in ähnlicher Form schon länger. Nun schraubt MediaMarkt aber den Einmalpreis von zuletzt über 100 Euro deutlich runter und verlangt nur noch 49 Euro Einmalzahlung für das Galaxy S22 (verfügbar in Schwarz und Weiß mit 128 GB Speicher). Hinzu kommen einmalig 39,99 Euro Anschlussgebühr, der Versand ist kostenfrei.

Soviel zu den Ausgaben. Nun gibt es noch ein, zwei Extras, die den Deal rund machen. Bei O2 gibt es aktuell noch 100 Euro Bonus, wenn du deine Rufnummer von deinem alten Anbieter mitnimmst. Der Bonus wird dir in 5-Euro-Häppchen auf 20 Rechnungen per Rabatt gutgeschrieben.

Einen weiteren Vorteil gibt’s derzeit vom Hersteller: Wenn du das S22 auf dieser Seite registrierst (bis 31.1.2023), bekommst du 12 Monate lang das Streaming-Abo von Disney+ geschenkt.

Ausgerechnet: So gut ist das Angebot

Zählen wir alle Kosten zusammen, landen wir bei zweijähriger Mindestvertragslaufzeit bei Gesamtkosten in Höhe von 808,75 Euro auf der Rechnungsseite. Das ist etwas mehr, als das Galaxy S22 derzeit beim günstigsten Online-Händler kostet (aktueller Preisvergleich am Ende des Artikels). Ziehen wir den Bonus und den Gegenwert des Samsung-Vorteils ab, liegt der Preis rechnerisch sogar unterhalb des günstigsten Neupreises (669 Euro). Hinzu kommt hier noch der Tarif, der mit 5G-Zugang und 20 GB ein echtes Faustpfand darstellt und sein Geld in jedem Fall wert ist.

Mit Original-O2-Vertrag: Galaxy S22 im Angebot bei Saturn.

Das Angebot gilt nur bei Saturn im Online-Shop „Tarifwelt“. Versandkosten werden nicht berechnet. Saturn ist mit dem Betreiber „S-Kon“ in diesem Fall nur Vermittler des Angebots. Dein Vertrag wird am Ende direkt mit und bei O2 abgeschlossen. Es handelt sich um einen vollwertigen Netzbetreiber-Tarif mit schnellstmöglicher Geschwindigkeit und bestmöglicher Netzverfügbarkeit.