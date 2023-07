Hammer-Deal: Dieser 3-in-1 Bodenreiniger ist jetzt stark reduziert

Während Amazon momentan den Prime Day ausgerufen hat, liefert dir Otto jetzt einen absoluten Hammer-Deal in Sachen Akku-Sauger – und das vollkommen ohne kostenpflichtiges Abo oder sonstige Hindernisse. So bekommst du bis zum 7. August einen 3-in-1 Bodenreiniger von Redkey satte 54 Prozent billiger für lediglich 183,99 Euro. Ein toller Preis für den vielseitig einsetzbaren Haushaltshelfer.

Das bietet dir der 3-in-1 Bodenreiniger

Doch was wird dir für das Preisschild von 183,99 Euro überhaupt geboten? Bei dem Akku-Sauger mit 180 Watt handelt es sich um einen 3-in-1 Bodenreiniger. Staubsaugen, Wischen und Waschen geht also in einem Rutsch! So macht das Haushaltsgerät weder vor Hartböden und Fliesen, noch vor Teppichen halt. Das spart Zeit und macht den Hausputz ungemein angenehmer. Vor allem Haustierbesitzer können so jegliches Missgeschick der Fellnasen effektiv säubern.

Ein großer Vorteil ist generell ebenfalls die lange Akkulaufzeit von bis zu 45 Minuten. Dadurch soll eine 120-Quadratmeter in einem Durchgang gründlich gereinigt werden können. Für die Wischfunktion verfügt der Bodenreiniger über einen 600 ml Wassertank sowie einen 550 ml Schmutzwassertank, die jeweils leicht zu entfernen und befüllen sind. Dadurch wird ein stets sauber Boden gewährleistet. Mit einem Gewicht von 3,7 kg bleibt der Sauger dabei aber ebenfalls angenehm leicht und komfortabel in der Handhabung. Auch die Bodenbürste kann übrigens im Handumdrehen zur Reinigung entfernt werden.

Abschließend werfen wir noch einen kurzen Blick aufs Preisschild. Bei Otto gibt’s den Akku-Sauger aktuell im Angebot mit einem Rabatt von 54 Prozent. Dadurch holst du dir den praktischen 3-in-1 Bodenreiniger besonders günstig in deine eigenen vier Wände. Der UVP von eigentlich 399,99 Euro wird nämlich auf niedrige 183,99 Euro reduziert – ein toller Deal für das vielseitig einsetzbare Haushaltsgerät. Das Angebot läuft dabei übrigens noch bis zum 7. August.