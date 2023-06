Hammer Deal bei Lidl: Diese praktische & vielseitige Wetterstation kostet nur 13 Euro

Egal, ob im Büro oder Zuhause: Regelmäßiges Lüften ist extrem wichtig, wird jedoch leider oft vergessen. Abhilfe schafft da diese praktische Wetterstation bei Lidl. Das Gerät zeigt dir nämlich genau an, wann du die Fenster öffnen oder schließen solltest – und sorgt so für ein angenehmes Raumklima. Gleichzeitig gibt dir die Station über einen Funksensor auch nützliche Informationen zur Außentemperatur. Und das Beste: Bei Lidl kommst du aktuell bereits für lediglich 12,99 Euro an das coole Gadget!

Lüftungsempfehlung, Schimmelalarm und Co. – Diese Features bietet dir die Wetterstation

Die Auriol Funk-Wetterstation gibt’s bei Lidl momentan zum Angebotspreis von nur noch 12,99 Euro. Für dieses Schnäppchen-Preisschild wird dir aber dennoch einiges geboten. Ein Highlight ist dabei definitiv die Raumklimabewertung samt Lüftungsempfehlung. Sollte die Luft im Büro oder in deinem Zimmer nämlich mal zu stickig werden, gibt dir das Gadget rechtzeitig Bescheid. Dabei wird übrigens auch die zu erwartende Raumklimaveränderung beim Lüften angezeigt und du wirst informiert, sobald du die Fenster wieder schließen kannst. Ein weiteres tolles Feature ist der praktische Schimmelalarm – optimal für Badezimmer. Und auch eine Uhr samt Wecker sind Teil der Basisstation.

Gleichzeitig behältst du mit der Wetterstation selbstverständlich ebenfalls die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Blick – und das nicht nur in deiner Wohnung! Zusätzlich zur Basis, welche nur für den Innenbereich gedacht ist und entweder über einen ausklappbarem Aufstellbügel oder per Wandmontage angebracht wird, gibt es ebenso noch einen Außensensor. Über diesen werden mit einer Reichweite von 50 m nützliche Informationen, etwa zur Außentemperatur, gesammelt. Der Sensor ist dabei nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt und hält so selbst kleine Regenschauer aus. Das Gerät kann ebenfalls aufgestellt oder an die Wand montiert werden – entsprechendes Zubehör ist im Lieferumfang genauso enthalten, wie die nötigen Alkaline-Batterien (4x 1,5 V AAA). Besonders cool: Du kannst deine Wetterstation später noch um bis zu zwei zusätzliche Funk-Außensensoren erweitern.

Ein tolles Gadget zum kleinen Preis

All diese praktischen Funktionen holst du dir aktuell bereits für lediglich 12,99 Euro ins Haus. Lidl streicht momentan nämlich satte 43 Prozent vom UVP und sorgt so für ein tolles Schnäppchen. Die durchschnittliche Bewertung von viereinhalb Sternen bei über 60 Rezensionen zeigt außerdem: Hier holst du dir ein starkes Gadget! Wenn du also möglichst günstig an eine nützliche Wetterstation kommen möchtest, kannst du hier wirklich bedenkenlos zuschlagen.