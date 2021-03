Wenn du dein Android-Smartphone optimal schützen möchtest, solltest du einen Blick auf das hilfreiche Hama-Zubehör von MediaMarkt werfen. Wir zeigen dir heute die besten Angebote in den Hama-Aktionswochen.

Schutzgläser mit speziellen Filtern: Das perfekte Hama-Zubehör für dein Handy

Damit dein Handy auch lange hält, lohnt sich ein Blick auf den Echtglas-Displayschutz „Privacy“ für diverse Samsung-Handys. Dieser schützt dein Display zuverlässig – damit du auch langfristig Freude an deinem Handy hast. Denn: Die 10H-Nano-Tech-Beschichtung verhindert Kratzer und leichte Schläge. Außerdem sorgt die spezielle Oberfläche dafür, dass keine Fingerabdrücke auf dem Display landen. Doch das Privacy-Glas kann noch viel mehr als das. Denn wie der Name bereits sagt, bietet es dir mehr Privatheit. Wie kann ein Glas das bieten? Durch einen integrierten Sichtschutz, der neugierige Blicke von der Seite verhindert. Schaust du frontal auf dein Smartphone, so kannst du den Inhalt auf dem Display problemlos sehen. Aus einem anderen Blickwinkel bleibt der Inhalt jedoch im Verborgenen. So kann niemand mehr deine Privatnachrichten oder Passwörter von der Seite mitlesen.

Blaulichtfilter und Bakterienschutz

Ein weiteres hilfreiches Produkt für dein Samsung-Handy bietet dir Hama mit einem antibakteriellen Schutzglas mit Blue-Light-Filter. Dieses schützt dich ebenfalls vor Stößen und Kratzern, bietet aber zusätzlich noch weitere Vorteile. Denn: Der integrierte Schutz filtert das für Augen schädliche Blaulicht aus dem Display und sorgt somit für eine stressfreie Bildschirm-Sicht. Doch damit nicht genug, bietet das Schutzglas noch mehr als das. So bremst die clevere Oberfläche das Wachstum von Mikroorganismen und es können sich weniger Bakterien bilden. Wie das geht? Durch hocheffiziente Silber-Ionen auf der Oberfläche.

Zu beiden Schutzgläsern erhältst du außerdem ein Mikrofasertuch und Fixierhilfen sowie einen Easy-On-Montagerahmen zum leichteren Anbringen. Deinem ideal sitzenden Display-Schutz steht somit nichts mehr im Wege.

Praktische Hama-Umhängetasche für dein Handy

Außerdem im Angebot ist das praktische Hama-Zubehör „Cross-Body-Cover“ mit Umhängekordel für diverse Samsung-Handys. Hinter dem rätselhaften Begriff versteckt sich eine praktische Handy-Schutzhülle zum Umhängen. Die Vorteile davon liegen auf der Hand: Es schützt dein Smartphone nicht nur vor Kratzern und Stößen – sondern schenkt dir auch mehr Freiheit. Wenn du morgens das Haus verlässt, kannst du dein Handy samt Hülle einfach über kleine Karabinerhaken an einer Kordel befestigen. Um den Hals oder die Schulter gehängt, bist du bestens für den Tag vorbereitet.

Die Anwendungsfälle sind so vielfältig, wie praktisch. So kann die Hülle besonders hilfreich bei einer handwerklichen Arbeit oder beim Fahrradfahren sein. Ist die Hülle umgehängt, so hast du die Hände frei und das Smartphone trotzdem immer griffbereit. Auch zu kleine Hosentaschen für das Handy sind damit kein Problem mehr. Denn dein Smartphone kannst du dir einfach umhängen. Auch cool: Passend zu deinem Kleidungsstil, kannst du dir Umhängebänder in verschiedenen Farben zum Wechseln zulegen.

Hama-Zubehör für weitere Android-Handys

In den Aktionswochen von MediaMarkt werden auch alle anderen Android-Smartphone-Besitzer nicht im Stich gelassen. Du findest hier viele weitere Schutzgläser von Hama für LG, Oppo oder Xiaomi Smartphones. Ebenso, wie diverse Schutzhüllen und Handytaschen.

Zum Beispiel im Angebot ist das hilfreiche Booklet „Slim Pro“. Dieses schützt dein Smartphone rundherum vor Stößen und Kratzern. Zugeklappt schützt eine weiche Oberfläche das Display. Wenn du es wie ein Buch aufklappst, kannst du es wie gewohnt nutzen. Und besonders hilfreich: Du kannst es aufgeklappt hinstellen und ganz bequem freihändig Videos schauen – oder beim Kochen Rezepte ablesen. In der Innenseite befinden sich zusätzliche Fächer, die sich beispielsweise für EC-Karten oder Geldscheine verwenden lassen.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.