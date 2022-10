Bis zu 600 Euro Rabatt: Diese Powerstations & Solar-Generatoren sind jetzt günstiger

Damit dein Zuhause an Halloween nicht von Stromausfällen heimgesucht wird, kannst du clever vorsorgen. Bei Bluetti kannst du dich mit Geräten zur unterbrechungsfreien Stromversorgung, eigenen Generatoren und Solarkraftwerken für Balkon und Co. eindecken. Bis zum 3. November bekommst du jetzt bis zu 600 Euro Rabatt.

Powerstation für bis zu elf Geräte 100 Euro günstiger

Eine Powerstation, die du sehr gut mit auf einen Ausflug oder Camping-Trip mitnehmen kannst, bekommst du mit der Bluetti EB55. Die ist jetzt von 699 auf 599 Euro heruntergesetzt und somit 100 Euro günstiger. Die tragbare Powerstation bietet eine Kapazität von 537 Wh und lässt sich innerhalb von knapp zwei Stunden voll aufladen. Theoretisch kannst du hiermit bis zu elf Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen – vom Handy über ein Radio bis hin zu einem Mini-Gefrierschrank. Je mehr du anschließt, desto schneller verbraucht sich jedoch logischerweise auch der Akku.

Falls du nicht nur auf der Suche nach einem mobilen Energiespeicher, sondern auch einem eigenen Solarkraftwerk bist, ist das Set aus Bluetti EB70 + PV200 gerade ebenfalls im Halloween-Angebot. Für das Stromaggregat und Solarpanel zahlst du aktuell nur noch 1.149 statt regulär 1.299 Euro. Hiermit erzeugst du selbst mitten in der Natur deinen eigenen Strom und bist somit auf keine Steckdosen mehr angewiesen. Auch möglich: Der Einsatz als kleines Balkon- oder Gartenkraftwerk. Die tragbare Powerstation EB70 bietet eine Kapazität von 716 Wh und zehn verschiedene Ausgänge für alle möglichen Geräte.

Energie für zu Hause oder unterwegs: Mit Solarpanel – auch erweiterbar

Die AC200MAX ist ein echter Alleskönner: Mit der Powerstation kannst du im Falle eines Stromausfalls im Nu dein Zuhause mit Strom versorgen. Oder du nimmst sie mit in die Wildnis, um dort deine wichtigsten Geräte ohne Zugang zum Stromnetz zu betreiben. Aktuell ist sie im Angebot für 2.099 statt 2.199 Euro. Sie bietet mit 2048 Wh noch einmal deutlich mehr Power und lässt sich bei noch höherem Bedarf durch zusätzliche Energiespeicher erweitern. So gibt es die AC200MAX momentan auch im Bundle mit der Erweiterungsbatterie B230 für 3.499 statt 3.699 Euro. Damit kommst du mit 4096 Wh auf eine doppelt so hohe Kapazität.

600 Euro Rabatt bekommst du bei einem Set aus der AC300 Powerstation mit einer B300 Erweiterungsbatterie und drei Solarpanels PV350. Das kostet jetzt 6.399 statt 6.999 Euro und punktet mit einer extrem schnellen Ladeleistung von 3.000 Watt über eine Steckdose und 2.400 Watt über ein Solarpanel. Bei Bedarf lässt es sich ebenfalls durch weitere Batterien ergänzen, wodurch du die Kapazität noch einmal zusätzlich aufstocken kannst.

Wir haben das Set für dich getestet: Solarkraftwerk Bluetti AC300, B300 & PV350 für Garten & Balkon im Test