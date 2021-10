Halloween im PlayStation Store: Diese Angebote gibt es bald

Im PlayStation Store sinken im Moment die Preise. Einige top Horror Spiele lassen sich so zu einem guten Preis abstauben. So zum Beispiel “Until Dawn”. Das Survival Game erinnert stark an Horrorfilm Klassiker wie die “Scream-Schrei” Ableger. Eine Gruppe an Teenagern muss sich dabei den übernatürlichen Geschehnissen auf einem Ausflug in die Wälder von Mount Washington stellen. Wer von ihnen diesen Alptraum überlebt, liegt ganz bei dir. Auf 9,99 Euro ist der Einzelspieler jetzt bis zum 4. November reduziert.

Resident Evil Village

“Resident Evil Village” für die PS4 und die PS5 würde regulär für 69,99 Euro im Handel sein, aktuell bekommst du es im PlayStation Store allerdings für 39,89 Euro. Diesen Frühling hat der First-Person-Shooter zahlreiche Fans begeistert und mit seiner tollen Grafik und Story nahtlos an den Erfolg des vorigen siebten Teils der Story angeknüpft. Ethan Winters muss sich erneut den Dämonen seiner Vergangenheit stellen. Das Familienglück wird nämlich jäh unterbrochen. Auf der Suche nach seiner Tochter stellst du dich an Ethans Seite erneut den Schrecken dieser Welt.

Little Nightmares II

Wem es doch nach einem etwas leichteren Gruselfaktor ist, den interessiert “Little Nightmares II” mit Sicherheit. Der junge Mono macht sich dabei auf eine Reise durch eine komplett verzerrte Welt. Schuld dafür und Ziel seiner Reise ist ein Übertragungsturm, der von Geheimnissen umwoben zu sein scheint. Zusammen mit Freundin Six stellt sich Mono in dieser dystopischen Welt neben Geheimnissen jedoch auch feindlich gesinnten Bewohnern, die es zu umgehen oder auszutricksen gilt. Von 39,99 Euro ist es jetzt auf 26,79 Euro heruntergesetzt.

Predator: Hunting Grounds

“Predator: Hunting Grounds” ist ebenfalls eines der heißesten Angebote der PlayStation Store Halloween Aktion. Als Teil deines Teams kannst du dabei entweder als Predator dem gegnerischen Team mithilfe deiner Alienwaffen nachstellen, oder aber von diesem gejagt werden. Erreichst du den Helikopter, nachdem du alle Missionen abgeschlossen hast, ist der Sieg trotzdem deiner. Insgesamt wurde der Shooter, der seit dem 29. April erhältlich ist, durchweg positiv bewertet. Im Store ist er jetzt mit 50 Prozent Nachlass für 19,99 Euro zu haben.

Weitere Angebote für dein Halloween

Neben diesen Highlights gibt es jedoch noch mehr Aktionen. Eine kleine Auswahl der interessantesten Titel haben wir dir hier zusammengestellt.

Aliens: Fireteam Elite PS4 & PS5: statt 39,99 Euro für 31,99 Euro

Resident Evil 7 biohazard: statt 19,99 Euro für 9,99 Euro

Visage: statt 34,99 Euro für 22,74 Euro

Little Nightmares Complete Edition: statt 29,99 Euro für 7,49 Euro

Outlast: statt 18,99 Euro für 3,79 Euro

Dead by Daylight: Ultimate Edition PS4 & PS5: statt 69,99 Euro für 48,99 Euro

Lost in Random für PS4 & PS5: statt 29,99 Euro für 23,99 Euro

Layers of Fear 2: statt 19,99 Euro für 4,99 Euro

Wer noch immer nicht genug hat, sollte direkt im PlayStation Store vorbeischauen.