Am Mittwochmorgen (13. Januar, 9 Uhr) ist die Gutscheinheft-Aktion von MediaMarkt vorbei. Aber schon jetzt sind einige der besten Deals ausverkauft – etwa ein Top-Deal zum Dyson-Staubsauger oder das Smartphone-Angebot zum Samsung Galaxy A71. Einige der besten Deals sind aber nach wie vor verfügbar. Wir zeigen, was du beachten musst.

Wichtig: Bei einigen Produkten wird der Endpreis erst durch das Hinzufügen zum Warenkorb erreicht. Deshalb erkennen Preisvergleiche nicht alle dieser Angebote. Testweise in den Warenkorb legen zeigt dir aber den endgültigen Preis an – ohne, dass du dich zum Kauf verpflichtest. Auch eine beliebte Aktionsbedingung: Mehr erhalten als bezahlen. So gibt es die beleibten Tonie-Figuren für Kinder als „4 für 3“-Special zu kaufen. Das lohnt sich preislich und sorgt für Abwechslung, wenngleich hier bereits einige Figuren ausverkauft sind.

Übrigens: Auch Saturn hat zum Jahresstart einige Angebote auf Lager. Auch dazu haben wir den Schnäppchen-Check gemacht. Wie es um die Marktabholung bestellt ist, erfährst du hier.

Beliebtes Xiaomi-Smartphone mit Gratis-Fitnesstracker

Das Xiaomi Redmi Note 9 Pro ist eines der beliebtesten Smartphones in unserer Datenbank. Aktuell liegt es auf Rang 10 der Liste und ist eines der gefragtesten Mittelklasse-Handys. Bei MediaMarkt kostet das Smartphone 229 Euro – an sich ist dieser Preis keine Revolution, das Angebot wird durch ein Gratis-Extra attraktiv.

So liegt dem Handy während der Aktion der Fitnesstracker Xiaomi M5 Band 5 kostenlos bei. Im Warenkorb bezahlst du nur das Handy und sparst so rechnerisch rund 40 Euro – so der Gegenwert des smarten Fitnesstrackers.

→ Zum Angebot des Redmi Note 9 Pro

→ Mehr zum Gerät: Das Redmi Note 9 Pro im Test

FritzBox 7590 bei Media Markt mit Extra-Rabatt, Devolo Magic günstiger

Die einst 250 Euro teure FritzBox 7590 ist nach wie vor das Flaggschiff unter den AVM-Routern. Als WLAN-Router und als Smart-Home-Zentrale macht sie eine gute Figur. Im Shop ist die FritzBox für 189 Euro gelistet, was kein spektakulärer Preis für den Router ist. Im Warenkorb gibt es aber nochmal 20 Euro Extra-Rabatt per Direktabzug. Damit kostet die FritzBox 7590 mit Gutscheinheft-Rabatt nunmehr 169 Euro – aktueller Bestpreis.

→ Zum FritzBox-Angebot

→ Lesetipp: Welche FritzBox passt zu mir?

Passend dazu ist auch der FritzRepeater 3000 im Angebot. Mit 112 Euro ausgewiesen, kostet der Mesh-Repeater dank weiteren 13 Euro Warenkorb-Abzug letztendlich 99 Euro.

Noch ein Internet-Verbesserer? Neben den AVM-Highlights gibt es auch noch ein Devolo-Starterset im Angebot. Für 119 Euro gibt es das Mesh-Starter-Kit Devolo Magic 1 für bis zu 1.200 MBit/s Datenstrom Zuhause.

Viele XXL-Fernseher mit 15 Prozent Sonderrabatt – auch OLED-TVs günstiger

Verschiedene Fernseher sind während der Gutscheinheft-Aktion im Angebot. Mit dabei sind einige Top-Fernseher aus Samsungs und LGs Serien QLED und NanoCell. Aber auch Einzel-Modelle von Panasonic, Sony und Philips sind auf der Aktionsseite zu finden. Grundsätzlich gibt es einen Direktrabatt von 15 Prozent im Warenkorb. So lassen sich einige gute Deals erstellen – auch zu edlen OLED-Fernsehern von LG. Mit Augenzwinkern sind dabei einige Deals zu sehen, bei denen du zwar 5.000 Euro sparst, aber immer noch sehr tief in die Tasche greifen musst. Leider sind viele Modelle bereits ausverkauft.

Aber es gibt auch gute und realistische Schnäppchen: Durch den Rabatt landet der 55 Zoll große OLED-TV BX9LB im Warenkorb bei 1.095 Euro und landet mehr als 100 Euro unter der nächstgünstigen Konkurrenz. Ursprungspreis: 1.800 Euro, Listenpreis 1.300 Euro.

Nintendo Switch Lite im Mario-Kart-Bundle

Die Nintendo Switch Lite wird dank Bundle-Deal zum attraktiven Schnäppchen. Für 229 Euro gibt es die Switch Lite im Angebot. Die mobile Handheld-Konsole war aber schon deutlich günstiger – der Marktpreis liegt stets rund um die 200-Euro-Marke. Das Angebot von Media Markt wird durch die kostenlose Zugabe des Spiels Mario Kart 8 Deluxe verbessert. Das Spiel kostet solo 70 Euro (UVP). Ohne Spiel kostet die Switch Lite 209 Euro.

→ Zum Switch-Bundle

Gutscheinheft: Alles zur MediaMarkt-Aktion

Die Aktion selbst dauert je Produkt, solange der Vorrat reicht – endet aber spätestens am 13. Januar (9 Uhr). Noch mehr Deals findest du auf der Gutscheinheft-Seite von MediaMarkt. Die Aktion geht auf eine Aktion zurück, bei der Media Markt tatsächlich Gutscheinhefte per Werbepost an Haushalte verteilt hat, die du dann im Markt einlösen konntest. Online behält die Aktion ihren Namen, die Gutscheine werden aber automatisch eingelöst beziehungsweise werden sogar die Endpreise direkt und transparent angezeigt.

Um die Kombi-Deals mit Gratis-Zugabe abzuschließen, musst du entweder über die Aktionsseite selbst bestellen oder auf den Produktseiten ein Stück herunterscrollen, damit du beide Produkte gleichzeitig in den Warenkorb legen kannst.

→ Hier geht’s zur Aktion bei mediamarkt.de

