Wenn du hauptsächlich in WLAN-Netzen surfst und unterwegs nur gelegentlich ein paar Sachen googelst, brauchst du keinen Tarif für zig Euro im Monat. Stattdessen solltest du mal bei LogiTel vorbeischauen. Denn hier kostet ein kleiner Tarif mit Telefon-Flat gerade mal 4,99 Euro monatlich. Doch nicht nur das: Obendrein winkt noch ein großes Cashback, wodurch du effektiv sogar nur rund 2,50 Euro pro Monat zahlst! Ist das etwa wirklich der günstigste Tarif im Netz? Wir prüfen nach.

→ Direkt zum Angebot!

Das wird dir hier für effektiv 2,49 Euro geboten

Die Rede ist dabei von der LogiTel Allmobil Flat M. Diese bietet dir jeden Monat 5 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz. Gesurft wird mit bis zu 50 MBit/s, was fürs tägliche Surfen absolut ausreicht. Außerdem profitierst du von einer Allnet-Flat in alle deutschen Mobilfunknetzen und dem deutschen Festnetz. EU-Roaming ist ebenso inklusive. Du kannst also nicht nur in Deutschland, sondern auch im Urlaub unterwegs immer jeden erreichen.

Auf der Rechnung stehen dafür zunächst monatlich 4,99 Euro. Momentan winkt bei LogiTel aber noch ein Cashback in Höhe von 60 Euro. Dieses kannst du dir sichern, wenn du deine erste Anbieterrechnung (innerhalb von 12 Wochen nach Rechnungsdatum) an auszahlung@logitel.de sendest (frühestens 42 Tage nach Aktivierung des Vertrags). Verrechnet man das Cashback mit den Monatskosten über die Mindestlaufzeit von 24 Monate, zahlst du dadurch effektiv lediglich 2,49 Euro pro Monat! Anschlusskosten fallen zudem keine an. Doch aufgepasst: Das Angebot gilt nur noch bis zum 17. Februar. Wer Interesse hat, muss sich also beeilen.

Wichtig zu beachten: Sollten die 5 GB mal einen Monat nicht ausreichen, wird aufgrund der eingeschalteten Datenautomatik automatisch kostenpflichtig neues Datenvolumen hinzugebucht. Dem kannst du aber ganz einfach per SMS widersprechen oder beim Provider anrufen, um diese Funktion dauerhaft zu deaktivieren.

Du suchst Internet für zu Hause? Bei Vodafone gibt’s ne PS5 geschenkt zum Internet-Vertrag!

Ist dies wirklich der günstigste Tarif?

Abschließend wollen wir noch unsere Eingangs-Frage beantworten: Handelt es sich hierbei wirklich um den günstigsten Tarif im Netz? Wir haben uns auf die Suche gemacht und die günstigsten Mobilfunkverträge mit Telefon-Flat verglichen. Die Top 5 siehst du hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Tariffuxx ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wie du siehst: Derzeit scheint es tatsächlich keinen preiswerteren Tarif zu geben! Zwar gibt es durchaus Verträge mit mehr Datenvolumen für rund 5 Euro pro Monat, durch das Cashback von LogiTel bist du bei dem Angebot aber zumindest für die ersten 24 Monate deutlich günstiger unterwegs. Danach kannst du problemlos kündigen und dich nach dem nächsten Tarif-Schnäppchen umsehen.

→ Dieser Tarif kostet effektiv nur 2,49 Euro