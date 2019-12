Um für dich den besten Deal zu finden, haben sich die Schnäppchenjäger von inside digital mit den Mobilfunk-Experten von Handyhase.de verbündet, die diesen Deal für dich ausgewählt haben.

Bis einschließlich 23.12.2019 ist der Handytarif im gut ausgebauten Vodafone-Netz mit 3,99 € Grundgebühr verfügbar. Das ist das perfekte Angebot für alle Wenigtelefonierer, die vor allem auf dem Smartphone oder Handy erreichbar sein und mobil im Internet surfen möchten. Für die gelegentliche mobile Internetnutzung reichen 2 GB LTE völlig aus. Wer seine Rufnummer mit zu mobilcom-debitel nehmen möchte, erhält sogar einen einmaligen Wechselbonus in Höhe von 15 €. Wie du an den Bonus gelangst und warum eine fristgerechte Kündigung wichtig ist, erfährst du weiter unten im Artikel.

mobilcom-debitel Vodafone Smart Surf: Das bietet der Deal

50 Frei-Minuten (danach 0,29 €/min)

50 Frei-SMS (danach 0,19 €/SMS)

Internetflat (2 GB LTE mit bis zu 21,6 MBit/s, danach max. 64 kBit/s)

4G-Netz

EU-Roaming inklusive

Rufnummermitnahme: ja, außer Altvertrag ist auch bei mobilcom-debitel im Vodafone-Netz

weltweite freenet Hotspot-Flat

Vodafone-Netz

Mindestlaufzeit: 24 Monate

Kündigungsfrist: 3 Monate, sonst automatische Verlängerung um 1 Jahr

Grundgebühr bis zum 24. Monat: 3,99 € monatlich

Grundgebühr ab dem 25. Monat: 16,99 € monatlich

Anschlussgebühr: 39,99 € (entfällt bei mobilcom-debitel)

So erhältst du den Wechselbonus

Damit du den Wechselbonus in Höhe von 15 € erhältst, muss innerhalb von 30 Tagen nach Freischaltung deiner neuen mobilcom-debitel SIM-Karte eine SMS von dieser SIM-Karte an die 22234 mit dem Text „Bonus“ geschickt werden. Dabei kostet die SMS über das nationale Mobilfunknetz einmalig 0,19 €. Der Bonus wird auf den Monatsgrundpreis angerechnet!

Rechtzeitige Kündigung, sonst steigt die Grundgebühr

Ganz wichtig ist, dass der Handyvertrag rechtzeitig zum Ende der 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit gekündigt wird. Ansonsten zahlst du nämlich 16,99 € Grundgebühr! Warum das so ist? Weil du in den ersten zwei Jahren automatisch eine monatliche Gutschrift in Höhe von 13 € auf die Grundgebühr erhälst. So werden aus 16,99 € nur noch 3,99 € Grundgebühr. Die Rabattierung erfolgt direkt auf der monatlichen Handyrechnung von mobilcom-debitel.

Für wen eignet sich der Handytarif?

Das Angebot von mobicom-debitel eignet sich für Wenigtelefonierer und alle, die gelegentlich mobil im Internet surfen möchten. Besitzt du ein Dual-SIM-fähiges Smartphones, dann lässt sich dieser Handytarif auch sehr gut als Zweitvertrag nutzen, um das eigene Datenvolumen aufzustocken oder einfach, um eine zweite SIM-Karte in einem weiteren Mobilfunknetz zu haben.