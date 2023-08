Günstiger geht’s nicht: Xbox Series S für 22 Euro zum Schnäppchen-Tarif

Ja, du hast richtig gelesen: Bei diesem Deal von MediaMarkt gibt es die Xbox Series S bereits für lediglich 21,99 Euro zum Tarif dazu. Wer dabei jetzt einen Riesen Aufpreis bei den monatlichen Kosten erwartet, liegt jedoch falsch. Für den 10 GB starken Super Select S Handytarif zahlst du nur 9,99 Euro im Monat – also keinen Cent mehr, als der Tarif einzeln kostet. Wir haben das Angebot für dich mal genauer durchgerechnet.

So rechnet sich das Angebot

Bei MediaMarkt zahlst du für das Bundle aus Xbox Series S und 10-GB-Tarif monatlich 9,99 Euro. Einmalig kommen noch 21,99 Euro Gerätepreis, plus 4,95 Euro Versandkosten sowie 29,99 Euro Anschlusspreis für den Tarif hinzu. Letzteren kannst du dir aber dank 30 Euro Wechselbonus zurückholen. Zum Vergleich: Der Tarif kostet alleine ebenfalls 9,99 Euro im Monat. Für die Xbox zahlst du also wirklich nur 21,99 Euro Aufpreis und monatlich keinen Cent extra. Würdest du dir die Konsole einzeln kaufen, müsstest du bereits rund 261 Euro oder mehr ausgeben (Link zum Preisvergleich).

Die Gesamtkosten bei diesem Angebot betragen etwa 266 Euro (9,99 Euro Grundgebühr x 24 Monate (Mindestlaufzeit) + einmalig 26,94 Euro). Rechnet man andersherum den Einzelpreis der Xbox aus den Gesamtkosten dieses Angebots heraus (266 Euro minus 261 Euro), entsteht das folgende beeindruckende Ergebnis. Im Bundle würdest du nur rund 20 Cent monatlich für den 10-GB-Tarif bezahlen – ein verdammt guter Deal.

Xbox Series S plus 10-GB-Tarif: Die Details zum Angebot

In dem Angebots-Bundle ist eine Xbox Series S im Gilded Hunter Bundle enthalten. Hier sind neun In-Game-Gegenstände sowie virtuelle Währung für die Spiele Fortnite, Rocket League und Fall Guys mit dabei. Die drei Games kannst du übrigens kostenlos mit deiner Xbox spielen. Du musst also zum Ausprobieren noch kein Geld extra in die Hand nehmen. Ansonsten ermöglicht dir die Spielkonsole eine tolle Grafikleistung und Gaming mit bis zu 120 FPS.

Das Gilded Hunter Bundle der Xbox Series S liefert dir viele In-Game-Vorteile

Der Handytarif Super Select S hält dir darüber hinaus 10-GB-Datenvolumen bereit und ist damit perfekt für die durchschnittliche Nutzung unterwegs: Musik streamen, durch Social Media scrollen und ab und zu ein Video schauen. Das geht hiermit in LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s. Dazu ist auch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS mit dabei und die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate. Wie bereits erwähnt, musst du hier noch einen Anschlusspreis von 29,99 Euro zahlen, den du dir aber über den 30-Euro-Wechselbonus wieder zurückholst.