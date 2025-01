Günstiger als alle anderen: Bei MediaMarkt gibt es Philips Hue zu Bestpreisen

Mit intelligenter Beleuchtung kannst du deiner Fantasie und Kreativität in deinem Zuhause freien Lauf lassen. Heute Grün, morgen Lila – du kannst jedes Zimmer in einer unterschiedlichen Farbe erstrahlen lassen, ohne die Wände streichen zu müssen. Je nach Stimmung kannst du das Licht auch dimmen oder kühler sowie wärmer erscheinen lassen. Kurz um: Smarte Lichter verleihen deinen vier Wänden ohne viel Aufwand eine große Portion Individualität. Mitunter die bekannteste Marke solcher Lampen ist Philips Hue. Bei MediaMarkt bekommst du jetzt reihenweise Produkte vom Hersteller zum besten Preis weit und breit. Wir stellen dir die Schnäppchen vor.

Perfekt für Einsteiger – die Philips Hue Startersets

Im Lieferumfang der Startersets ist bereits eine sogenannte Bridge enthalten. Du musst also nur noch alles installieren und schon kann es losgehen. Für 89,99 Euro bekommst du bei MediaMarkt drei GU10 Birnen inklusive Bridge. Die Lampen schraubst du einfach in die passende Fassung und verbindest sie über die Phillips Hue App mit der Bridge. Dann hast du die Möglichkeit aus 16 Millionen Farben sowie Kalt- und Warmweiß zu wählen. Praktischerweise lassen sich die Lichter auch per Sprachbefehl steuern.

Der Preis von 89,99 Euro ist hier wirklich unschlagbar, wie vor allem ein Blick auf den Preisvergleich und -Verlauf zeigt. MediaMarkt ist nämlich rund 30 Euro billiger als andere Anbieter. Ein ähnliches Starterpaket gibt es ebenso mit E27-Lampen für 99,99 Euro. Auch hier bietet MediaMarkt einen grandiosen Preis an (zum Preisvergleich).

Ebenfalls für Einsteiger geeignet sind die Lightbars von Philips Hue. Du kannst sie zum Beispiel hinter deinem Fernseher platzieren und so den Effekt von Ambilight kreieren. Der Doppelpack inklusive Bridge kostet jetzt 109 Euro. Damit sparst du dir 42 Prozent vom UVP, den der Hersteller mit 189,99 Euro ansetzt. MediaMarkt liefert damit nicht nur den besten Preis im Internet, günstiger als jetzt gab es die Lampen zuvor sogar noch nie (zum Preisvergleich).

Weitere spannende Angebote bei MediaMarkt

Neben diesen Startersets bietet MediaMarkt noch weitere spannende Angebote von Philips Hue, um deinen Hausstand an smarten Lichtern aufzustocken. Nachfolgend findest du eine Liste von Schnäppchen, die ebenfalls alle zum besten Preis im ganzen Netz gehandelt werden. Aber aufgepasst, die Angebote sind Teil des „Wahnsinns-Schnell-Verkauf“ bei MediaMarkt und gelten somit nur noch bis zum 27. Januar. Die Deals laufen also ohnehin nicht mehr lange und sind bei diesen Preisen auch bestimmt bald ausverkauft.