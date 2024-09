Sommerschlussverkauf bei Online-Fahrradhändler: E-Bikes mehr als 2.000 Euro günstiger

Beim Online-Fahrradhändler Upway läuft gerade noch ein „Sommerschlussverkauf“ mit über 300 E-Bikes, die günstiger verkauft werden.

Der Shop hat es sich zur Aufgabe gemacht, E-Bikes, die entweder gebraucht sind oder bislang nur als Vorführ- oder Ausstellungsstück genutzt wurden, so fit zu machen, dass sie wie neu erscheinen. Das geschieht transparent, unter anderem durch eine Kilometer-Angabe auf der Seite. Hier kannst du also sehen, wie „neu“ das Rad tatsächlich ist. Aktuell läuft zudem noch eine Aktion, bei der sich die Versandkosten sparen lassen. Mehr dazu dann weiter unten im Artikel dann. Wir schauen hier vor allem auf City-taugliche E-Bikes für den Pendelweg, auf faltbare und flexible Räder für den Hybrid-Penlder und auch auf ein paar Lastenräder, mit denen du auch Kinder von A nach B kutschierst.

Das große Plus des Händlers sind dabei die einzigartigen Kombinationen aus Top-Marken und niedrigen Preisen. Was hier gerade für Pendler und an Lastenrädern mit Sitzen im Angebot ist, zeigen wir hier.

Ohne Vorbesitzer und Laufleistung: Neue Marken-E-Bikes bis zu 44% günstiger

Wer zur Arbeit mit dem E-Bike pendeln will, greift für den vollen Weg idealerweise zu einem City E-Bike. Die sind auf mittlere Strecken ausgelegt und legen Wert auf Robustheit und Handhabung. Wer hybrid pendelt – also zum Bahnhof und dann von der nächsten Station zur Arbeitsstätte – geht mit einem Falt-E-Bike den Mitreisenden im Zug nicht auf den Geist, muss zudem kein Fahrradticket lösen und ist selbst ständig flexibel. Hier sind unsere aktuellen Tipps aus dem Upway-Sale:

City E-Bikes

Mit App: Doppio L’asta V24 / <5 km Laufleistung seit 2024 / jetzt -38 % günstiger für 1.799 Euro

made in Germany: Kalkhoff Image 5.B Advance / 426 km Laufleistung seit 2019 / jetzt -41 % günstiger für 2.049 Euro

Top-Aktuell: Bergamont E-Horizon Premium Expert / <5 km Laufleistung seit 2024 / jetzt -44 % günstiger für 2.499 Euro

Du siehst, die City-E-Bikes unserer Auswahl sind allesamt Markenräder – mit dem Doppio ist auch eines dabei, das einen gänzlich extravaganten Ansatz fährt, auch optisch. Dazu handelt es sich um Räder, die nie in Privatbesitz waren und folglich keine nennenswerten Kilometer auf dem Tacho haben. Sie sind wirklich „wie neu“ und aus aktuellen Modelljahren.

Vor allem das Modell von Kalkhoff, eine Marke aus Cloppenburg mit made-in-Germany-Rädern, ist richtig begehrt. Identische Modelle – es handelt sich ja immer um Einzel-Angebote – sind zuletzt immer schnell vergriffen gewesen. Wenn du es ohne den Upway-Umweg kaufst, zahlst du für das gleiche Rad übrigens 450 Euro mehr. Falls es jetzt auch rasch weg ist: Hier gibt’s womöglich Nachschub.

Kalkhoff Image 1.B Advance: E-Bike im Angebot

Faltbare E-Bikes

Besonders robust: Eovolt Afternoon / 54 km Laufleistung seit 2020 / jetzt -26 % günstiger für 1.549 Euro

Vom Marktführer: Brompton Electric H6L mit Tasche / 2.181 km Laufleistung seit 2021 / jetzt -24 % günstiger für 2.649 Euro

Der Deal: Grecos Eli Fold 7.0 / 251 km Laufleistung seit 2021 / jetzt -46 % günstiger für 1.599 Euro

Lastenräder mit Platz für Kids

Mal die Kinder von A nach B chauffieren und gleich danach einen Familiengroßeinkauf transportieren? Dafür muss es längst kein Auto mehr sein. Mit einem passenden Lastenrad geht beides. Inkludierten Sitzen samt Gurt und hohen Wannen sei Dank. Diese Modelle sind gerade bei Upway besonders interessant:

Großer Akku & viel Platz: Mit dem Riese & Müller Packster 60 holst du dir ein Fracht-E-Bike mit allen Schikanen. Die Technik ist von Upway überprüft worden und Verschleißteile, denen man ihr Alter ansieht, wurden ersetzt. Das Refurbished-Bike ist ursprünglich von 2021 und mit dem Bosch Performance Motor ausgestattet. Es ist ebenfalls universell für Fahrer und Fahrerinnen zwischen 1,60m und 1,90m Körpergröße geeignet. Der Akku fasst 500 Wh und ist damit etwas größer als jener im Urban-Lastenrad.

→ Das E-Lastenrad von Riese & Müller war schon in Gebrauch und hat rund 4.700 Kilometer auf der Uhr. Der Rabatt von 32 Prozent lässt es auf einem Endpreis von 3.749 Euro landen.

Familienkutsche: Das Bergamont E-Cargoville LT Expert (hier ansehen) ist ein universelles, aerodynamisches Lastenrad mit Bosch Cargo Line Motor (85nm) und riesigem 625-Wh-Akku im Rahmen. Das Gefährt eignet sich dank eingelassener Gurte auch als Familienkutsche und kommt von einem Fahrradhändler, hat also keine 5 Kilometer auf der Uhr.

→ Der Rabatt von 43 Prozent lässt das einst mehr als 6.000 Euro kostende Rad mit Erscheinungsjahr 2023 auf 3.549 Euro fallen. Ein echtes Lastenrad-Schnäppchen mit über 2.000 Euro Preisnachlass.

Bergamont E-Cargoville LT Expert elektrisches Lastenrad

Generell zeigt sich, dass Lastenräder generell nicht billig sind. Auch nicht gebrauchte und wiederaufbereitete. Bei Upway bekommst du neben dem Rad noch eine zusätzliche Garantie. Wer aktuell zuschlägt, kann zudem noch die Versandkosten sparen (immerhin knapp 50 Euro je Rad, 100 Euro je Lastenrad), indem er den Code „RAD“ beim Bezahlen eingibt.

