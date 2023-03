Günstige Handys bei MediaMarkt: Diese Smartphones sind bei der MotoWeek stark reduziert

Nachdem wir zuletzt schon im Rahmen der „MotoWeek“ (bis 23.3.) einen Blick auf das Schnäppchen-Handy Motorola moto e22i für nur 99 Euro geworfen haben, schauen wir uns jetzt ein etwas teureres Modell des Herstellers an. Das Motorola moto g62 hat für 219 Euro auch etwas mehr auf dem Kasten – und günstiger als für diesen Preis bekommst du das Handy aktuell im Netz ebenfalls nicht.

Für 219 Euro bekommst du mit dem Motorola moto g62 ein 5G-fähiges Smartphone mit einem 6,5 Zoll großen Display. Dieses kommt auf eine Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln, eine Pixeldichte von 405 ppi sowie eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Für diese Preisklasse sind das richtig starke Werte. Der verbaute Akku bietet dir dabei eine ordentliche Kapazität von 5.000 mAh. Die Ladegeschwindigkeit von gerade einmal 15 W ist oftmals ein Kritikpunkt. Allerdings haben langsame Ladegeschwindigkeiten einen nachhaltigeren Effekt auf die Lebensdauer der Batterie. Dafür kann zudem die Triple-Kamera auf der Rückseite überzeugen: So kommt die Hauptkamera auf rund 50 MP und sorgt für tolle Bilder. Selfies knipst du gleichzeitig mit 15,8 MP.

Angetrieben wird das Motorola moto g62 vom Qualcomm Snapdragon 480+ 5G Prozessor. Diesem stehen aber leider nur 4 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung, was die Performance durchaus beeinträchtigen kann, wenn man versucht mehrere Apps auf einmal laufen zu lassen. Dadurch richtet sich auch dieses Smartphone eher an Nutzer, die nicht allzu viel Performance von ihrem Handy erwarten. Ein großer Vorteil des dual-SIM-fähigen Geräts ist aber auf jeden Fall der microSD-Steckplatz. Dieser ist in Anbetracht der verbauten 64 GB Speicher für viele aber sicher auch ein Muss. Doch aufgepasst: Durch die microSD-Karte nimmst du dir einen SIM-Slot weg. Ansonsten funkt das Smartphone mit den üblichen Standards rund um WLAN, Bluetooth 5.1 und NFC für mobiles Zahlen. Über einen Fingerabdrucksensor und Face-Unlock verfügt das Handy ebenfalls.

Motorola Moto G62 5G Software Android 12 Prozessor Qualcomm Snapdragon 480+ 5G Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 184 g Farbe Grau, Blau Einführungspreis 270 € Marktstart Juni 2022

Das Preisschild von 219 Euro für das Motorola moto g62 kann sich dabei durchaus sehen lassen. Zwar gab es das Smartphone auch schon mal günstiger im Netz, momentan wird dieser Preis jedoch von keinem anderen Anbieter geschlagen.

→ Motorola moto g62 für 219 Euro

MotoWeek bei MediaMarkt: Günstigere Alternativen

Falls dir das Motorola moto g62 für 219 Euro zu teuer ist, gibt es im Rahmen der MotoWeek noch einige günstigere Smartphones im Angebot. So kommst du bereits für nur 99 Euro an das Schnäppchen-Handy moto e22i. Etwas mehr Leistung gibt’s hingegen beim Motorola moto g42 für 149 Euro. Ob sich eins dieser beiden Handys für dich lohnt, erfährst du in diesem Artikel. Sonst kannst du natürlich auch einen Blick auf die weiteren Angebote der MotoWeek werfen.