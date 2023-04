Günstig sprudeln: SodaStream Komplettpaket mit drei Flaschen im Angebot

Mit einem SodaStream kannst du Leitungswasser problemlos und unkompliziert in leckeres Sprudelwasser verwandeln. Dabei bestimmst du selbst, wie viel Kohlensäure und somit wie viel Sprudel du in deinem Wasser haben möchtest. Doch auch sonst lohnt sich ein SodaStream: Du musst nämlich keine schweren Kästen mehr schleppen und auf umweltschädliche Einweg-Plastikflaschen verzichtest du so ebenfalls. Bei Amazon bekommst du den SodaStream Terra in einem coolen Komplettpaket momentan für nur 69,99 Euro.

SodaStream Terra im Promopack – Das kann der Sprudler

Mit dem SodaStream Terra holst du dir für 69,99 Euro einen hochwertigen Sprudler in deine Küche. Das Gerät liefert dir leckeres Sprudelwasser mit einem simplen Knopfdruck – dies geht sogar mit nur einer Hand. Für den Sprudel sorgt dabei das neue Quick-Connect CO₂-Zylindersystem. Im Vergleich zu älteren Maschinen kannst du den Zylinder dabei super simpel austauschen: Die CO₂-Kartusche einsetzen, den Zylinderhebel schließen und schon kann los gesprudelt werden. Die pinkfarbenen Zylinder liefern dir übrigens bis zu 60 Liter Sprudelwasser und können selbstverständlich nachgekauft werden – bei Amazon aktuell für 24,99 Euro. Der Sprudler macht mit seinem schlichten schwarzen Design dabei optisch ebenfalls etwas her. Zudem passt er mit seiner kabellosen Technik und einer Höhe von 44 cm problemlos in die meisten Küchen.

Für den Preis von 69,99 Euro bekommst du aber nicht nur den SodaStream Terra plus einen CO₂-Zylinder, sondern du darfst dich auch gleich über drei spülmaschinenfeste Kunststoff-Flaschen freuen. Diese kommen jeweils auf ein maximales Fassungsvermögen von einem Liter. Dadurch kannst du dein Sprudelwasser problemlos mitnehmen – etwa auf dem Weg zur Uni oder die Arbeit sowie für den Sport. Auf Wunsch kannst du deinem Wasser übrigens auch noch Geschmack verleihen. Dafür gibt es Sirup mit über 40 verschiedenen Geschmacksrichtungen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bei Amazon zahlst du momentan nur noch 69,99 Euro für das SodaStream Terra Promopack mit den drei Kunststoff-Flaschen. Das ist nicht nur ein Rabatt von 17 Prozent auf den UVP, viel günstiger gab’s den Sprudler zuvor auch noch nicht.