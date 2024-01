Großer Winter Sale bei Teufel: Kopfhörer, Lautsprecher und Soundbars zu Bestpreisen

Ob kleine In-Ears für den Alltag oder beim Sport, Bluetooth-Speaker für Reisen und zu Hause oder Soundbars für einen aufgepeppten TV-Sound – bei Teufel kannst du dir gerade alles Mögliche deutlich preiswerter sichern. Alle von uns ausgewählten Angebote sind dabei Bestpreise. Das heißt: Aktuell bekommst du sie im Netz nirgendwo günstiger. Wir schauen uns die Rabatt-Aktion genauer an.

In-Ear- und Over-Ear-Kopfhörer im Angebot bei Teufel

Du bist auf der Suche nach neuen Over-Ear-Kopfhörern? Dann solltest du dir einmal die Teufel Real Blue Pro ansehen. Denn die sind gerade 50 Euro günstiger und kosten dadurch nur noch 299,99 Euro. Sie sollen einen hervorragenden Klang und eine zuverlässige Geräuschunterdrückung (ANC) bieten. Stark ist darüber hinaus die Akkulaufzeit. Ganze 56 Stunden sollen die Kopfhörer mit nur einer Aufladung durchhalten (ohne ANC). Mit eingeschaltetem ANC kommst du immer noch starke 44 Stunden ohne Steckdose aus.

Möchtest du lieber kleine In-Ear-Kopfhörer von Teufel, solltest du die Real Blue TWS 2 einmal unter die Lupe nehmen. Die sind nämlich gerade ebenfalls 50 Euro günstiger und kosten daher nur noch 99,99 Euro statt 149,99 Euro. Auch diese Kopfhörer bieten ANC und blenden somit Umgebungsgeräusche in Großraumbüros oder der Straßenbahn gekonnt aus. Zusammen mit dem mitgelieferten Ladecase bieten die Kopfhörer eine Gesamtlaufzeit von rund 25 Stunden ohne ANC und 18 Stunden mit ANC. Außerdem sind sie nach IPX3 vor Spritzwasser und Schweiß geschützt und können somit auch etwa beim Joggen im Regen getragen werden.

Bluetooth-Speaker schon für unter 120 Euro

Einen guten Klang für dich und deine Freunde oder Familie bietet hingegen der Bluetooth-Stereo-Speaker Rockster Go. Der ist gerade von 149,99 Euro auf 119,99 Euro heruntergesetzt und liefert einen kraftvollen Klang sowie eine lange Akkulaufzeit von bis zu zwölf Stunden. Da der Lautsprecher wasserdicht ist, lässt er sich auch problemlos mit an den Strand oder See nehmen – das gummierte Gehäuse schützt den Speaker zudem vor Stößen. Cool ist ebenfalls: Per Knopfdruck rufst du Siri oder den Google Assistant auf und hast somit schnellen Zugriff auf deinen Sprachassistenten.

Teufel Rockster Go im Angebot

Teufel Soundbar mit 250 Euro Rabatt

Ganze 250 Euro sparst du momentan sogar beim Kauf einer Soundbar von Teufel. Statt regulär 699,99 Euro stehen jetzt nur noch 449,99 Euro auf der Rechnung der Cinebar Ultima. Damit verpasst du nicht bloß deinem Fernseher ein ordentliches Klang-Upgrade, sondern kannst auch via Bluetooth deine Lieblingsmusik direkt vom Handy oder Tablet aus streamen. Ein XXL-Subwoofer sorgt dabei für einen tiefen Bass und zwei Seiten-Lautsprecher erzeugen einen immersiven Raumklang.

Einige weitere starke Angebote findest du außerdem im Winter Sale bei Teufel. Von einem Heimkino-Set über weitere Soundbars und Bluetooth-Lautsprecher bis hin zu einem Gaming-Headset ist hier für fast jeden etwas dabei.