Großer Tarif zum kleinen Preis: DAS alles gibt's für unter 10 Euro

Was genau du als „viel Datenvolumen“ bezeichnest, hängt natürlich von deinem Alltag ab. Wer etwa tagtäglich in Bus und Bahn Videos in 4K streamt, braucht ne ganze Menge. Für die meisten Nutzer sollten aber bereits Tarife mit 25 GB vollkommen ausreichen. Surfen, Social Media und einige YouTube-Videos bekommst du hiermit locker hin. Und aktuell gibt’s einen solchen Tarif im ausgezeichneten Netz der Telekom bei freenet schon für nur 9,99 Euro pro Monat. Wir geben dir den Überblick.

Das bietet dir der Tarif & diesen Streaming-Dienst gibt’s gratis dazu

Wie oben bereits erwähnt, liefert dir das Angebot 25 GB Datenvolumen (25 MBit/s). Für monatlich 9,99 Euro (oder 11,99 Euro für die 5G-Variante) bekommst du außerdem eine Flat für Telefonie und SMS. VoLTE, WiFi-Calls sowie EU-Roaming sind ebenfalls im Paket enthalten. Auf Wunsch kannst du dir mit dem Vertrag auch eine eSIM holen – etwa für deine Smartwatch.

Normalerweise kostet dich die Allnet-Flat laut freenet stolze 36,99 Euro pro Monat. Mit 5G fallen sogar Kosten von 41,99 Euro an. Momentan werden also 73 Prozent vom eigentlichen Preis gestrichen – ein waschechtes Schnäppchen. Der Vertragsbeginn ist dabei flexibel, muss jedoch bis spätestens zum 30. September erfolgen. Bei Abschluss zahlst du zudem nur den monatlichen Festpreis und keinen Cent für etwaige Anschlusskosten.

Zusätzlich kommt der Vertrag aber auch noch mit einem coolen Gratis-Extra daher: Du bekommst nämlich einen Gratismonat waipu.tv Perfect Plus. Der TV-Streaminganbieter ermöglicht dir Zugriff auf Sender wie ProSieben und RTL in HD-Qualität sowie verschiedene Pay-TV-Programme. Nach Ablauf des Probemonats kostet dich das Abo allerdings 9,99 Euro. Du kannst es aber natürlich monatlich kündigen und so unnötige Kosten vermeiden. Für die einen ein echter Mehrwert, für die anderen eine lästige Extra-Kündigung.

So oder so: Auch abseits des Streamingdiensts kann sich der Tarif-Deal auf jeden Fall sehen lassen, denn für 9,99 oder 11,99 Euro pro Monat bekommst du hier definitiv einiges geboten.