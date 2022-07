Großer Summer-Sale bei tink: Philips Hue, Bosch-Mähroboter und vieles mehr bis zu 66 Prozent reduziert

Momentan und noch bis zum 8. August hat tink eine große Auswahl an smarter Technik von Top-Marken im Angebot. Darunter: Sonos, ABUS, Google Nest, Bosch und Philips Hue. Auch das neue Smartphone Google Pixel 6a gibt es im Vorbesteller-Deal. Das sind die besten Angebote im Summer-Sale.

Mobiler Sonos WLAN-Lautsprecher und smarte Heizkörperthermostate

Im Summer-Sale bei tink unter anderem im Angebot: der mobile Bluetooth– und WLAN-Lautsprecher Sonos Roam SL mit kabellosem Ladegerät. Für die schicke Musikbox zahlst du jetzt nur noch 169,95 Euro statt 228 Euro und sparst dadurch 25 Prozent. Der tragbare Lautsprecher ist wasserdicht und bietet bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit. Außerdem cool: Aufladen lässt sich das Gerät kabellos via Qi-Ladepad. Kaufst du gleich zwei, kannst du sie auch miteinander verbinden und so zu Hause Stereo-Sound genießen. Hier geht’s zu unserem Testbericht des Sonos Roam.

Das nächste Angebot lohnt sich insbesondere mit Hinblick auf die steigenden Gaspreise und den kommenden Herbst und Winter. Die Rede ist von smarten Heizkörper-Thermostaten, mit denen du effizienter heizen und so den Gasverbrauch senken kannst. Im Sommer-Angebot bekommst du das „Bosch Smart Home – Starter Set Heizung mit 6 Thermostaten“ 39 Prozent günstiger für 279,95 Euro statt 458,70 Euro. Hier ist alles dabei, um deine Heizung smart zu machen und beispielsweise nur automatisch zu bestimmten Uhrzeiten zu heizen. Getestet haben wir das Zubehör im Rahmen eines Raumklima-Tests.

Google Nest Hub, smarte Gartenbeleuchtung und Mähroboter im Angebot bei tink

Weiterhin lohnenswert für die Smart-Home-Ausstattung: Ein 2er-Pack des Google Nest Hub (2. Generation). Über das Smart Display von Google kannst du sämtliche deiner im Smart Home verknüpften Geräte regeln und kontrollieren. Steuern lässt es sich praktisch per Touch oder Sprachbefehl. Und da in diesem Set zwei Displays enthalten sind, kannst du gleich mehrere Räume damit ausstatten. So hast du immer eine gute Übersicht. Den Doppelpack bekommst du derzeit fast für die Hälfte des Normalpreises und damit für nur noch 109,95 Euro statt 199,98 Euro (45 Prozent Rabatt).

Weitere lohnenswerte Angebote im Schnelldurchlauf: