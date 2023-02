Großer Speicher & großer Tarif, aber kleiner Preis: Galaxy S21 FE im Super-Angebot

Das Samsung Galaxy S21 FE mit großem 256 GB Speicherplatz kostet im Tarif-Bundle bei MediaMarkt noch bis zum 28. Februar einmalig nur 79 Euro. Dazu bekommst du einen O 2 -Tarif mit 18 GB Datenvolumen für monatlich 24,99 Euro.

Gutes Handy mit ordentlich Speicher: Samsung Galaxy S21 FE 256 GB

Mit dem Samsung Galaxy S21 FE bekommst du für nur 79 Euro ein top Smartphone. Ausgestattet mit einem 6,4 Zoll großen AMOLED-Display kommt der Bildschirm auf eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Angetrieben wird das Smartphone währenddessen vom immer noch starken Qualcomm Snapdragon 888 Prozessor. Da du hier die Version mit 256 GB Speicherplatz bekommst, profitierst du zudem von 8 GB Arbeitsspeicher. Dadurch soll eine stets flüssige Benutzererfahrung garantiert sein. Der Speicher kann aufgrund des fehlenden microSD-Slots aber leider nicht zusätzlich erweitert werden. Der Akku besitzt eine Kapazität von 4.500 mAh und unterstützt induktives Laden ohne Kabel.

Gefunkt wird beim Galaxy S21 FE wie gewohnt über WLAN und Bluetooth 5.0. Außerdem ist das Handy NFC-fähig und somit für mobiles Zahlen geeignet. Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein Fingerabdrucksensor. Hobby-Fotografen freuen sich hingegen über die Triple-Kamera auf der Rückseite. Hier knipst du mit einer Weitwinkelkamera (12 Megapixel), einer Ultra-Weitwinkelkamera (12 MP) und einer Telekamera (8 MP). Deine Selfies werden dank der Frontkamera mit 32 MP ebenfalls gestochen scharf.

O2 Blue All-in L: Der Tarif zum Samsung Handy

Und auch der Tarif zum Galaxy S21 FE selbst kann sich durchaus sehen lassen. Für 24,99 Euro im Monat werden dir 18 GB Highspeed-Datenvolumen von O 2 zur Verfügung gestellt. Dabei surfst du mit einer Bandbreite von bis zu 50 Mbit/s. Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Zusätzlich zu den 24,99 Euro im Monat fallen noch einmalige Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro an.

Einzeln kostet der Tarif dabei übrigens ebenfalls 24,99 Euro – für das Bundle mit dem Galaxy S21 FE 256 GB zahlst du also lediglich die 79 Euro drauf. Und genau das macht dieses Angebot so interessant. Insgesamt fallen für dich über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten Gesamtkosten in Höhe von rund 718 Euro an. Das Samsung-Handy alleine kostet bei anderen Anbietern aber bereits rund 570 Euro oder mehr. Dadurch zahlst du für den Tarif monatlich eigentlich nur rund 6 Euro – ein toller Deal, oder?