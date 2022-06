Großer Smartphone-Sale: Diese beliebten Handys sind bei MediaMarkt gerade deutlich günstiger

Im großen Smartphone-Sale bei MediaMarkt sind vor allem Geräte von Samsung, Xiaomi, Google, Oppo und Realme reduziert erhältlich. In den Angeboten finden sich aber auch Modelle von Motorola, Honor und weiteren. Der Tenor der Angebote ist, dass sich alle Produkte im Google-Ökosystem rund um Android, Wear OS oder Chrome OS wohlfühlen, sodass auch Smartwatches und Chromebooks mit von der Partie sind.

Hier findest du alle Angebote auf der Seite von MediaMarkt. Im Artikel gehen wir auf die besten Smartphone-Deals ein. Alle Angebote sind ohne Vertrag. Auf einige Deals der Reihe haben wir in anderen Artikeln bereits einen näheren Blick geworfen. So etwa zum Angebot für das Galaxy A52s oder zum Smartwatch-Schnäppchen mit der Garmin Venu.

Galaxy S20 FE bei MediaMarkt zum Bestpreis

Die 5G-Version des Samsung Galaxy S20 FE – immerhin auf Rang 10 der beliebtesten Smartphones – ist in der Aktion zum Bestpreis zu haben. MediaMarkt schreibt noch 359 Euro auf das Preisschild und führt den Markt damit an.

Beim Galaxy S20 FE (Testbericht) erhältst du ein Smartphone, das die dünne Kompromiss-Linie zwischen Flaggschiff und günstigem Preis, gut in einem Modell vereint. So gibt es einen Prozessor der Oberklasse aus dem Vorjahr, etwas weniger Kamera-Spitzenklasse als im S20 oder S21, allerdings mehr Akku und fürs Auge eine größere Farbauswahl. Samsung will mit diesen FE-Varianten („Fan Edition“) das Flaggschiff für größere Nutzergruppen attraktiv machen. Das heißt vor allem: günstiger.

Mit dem nun gesunkenen Preis auf 359 Euro ist das Handy tatsächlich ein Preis-Tipp. Viel günstiger war es in seiner rund anderthalbjährigen Markt-Historie noch nicht zu haben.

Pixel 6: Google Phone für 525 Euro

Das aktuelle Google Phone, das Pixel 6, ist ebenfalls in den Angeboten vertreten – und ebenfalls zu einem Super-Preis zu haben: MediaMarkt reduziert das Handy derzeit auf 525 Euro. Das einst für 649 Euro auf den Markt gekommene Smartphone gibt es zum Bestpreis und auch hier gilt: Viel günstiger gab es das Handy bislang nicht – vor allem nicht ohne Kompromisse bei der Farbvarianten-Wahl.

Der Rabatt gilt für das Pixel 6 in Rot, Grün und Schwarz. Charakteristisch für das Pixel 6 ist dessen breiter Kamera-Streifen auf der Rückseite. Insgesamt erhältst du hier ein Handy, bei dem Hardware und Software optimiert aufeinander abgestimmt sind. Ähnlich wie bei Apple kommt nämlich beides aus derselben Schmiede.

Seit dem Pixel 6 (Testbericht) setzt Google außerdem auf eigene Prozessoren, was den Sicherheits-Gedanken des geschlossenen Ökosystems stärker verfolgt, als in den Vorgänger-Versionen. Dazu gehört auch die verlässliche Update-Versorgung. Was bei anderen Android-Herstellern bemerkenswert ist, ist bei Google selbstverständlich: Monatlich gibt es Sicherheitsupdates, oftmals ergänzt um sogenannte „Feature Drops“, die ganz neue Funktionen für Android mit sich bringen. Als Pixel-Nutzer erlebst du live mit, wie Android weiterentwickelt wird. In der Stärke steckt auch ein Kompromiss: Wenn eine Funktion sich als fehlerhaft herausstellt, gehörst du zu den Ersten, die es merken.

Google Pixel 6 Software Android 12 Prozessor Google Tensor Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.600 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 207 g Farbe Schwarz, Orange, Türkis Einführungspreis 649 € Marktstart Oktober 2021

Übrigens: Auch das Pixel 6 Pro ist im Angebot – für 749 Euro statt 899 Euro. Das ist ebenfalls ein guter Preis, allerdings gibt es hier im Netz auch noch günstigere Anbieter bei Einzelstücken.

Galaxy Watch 4 Classic

Die Samsung-Smartwatch Galaxy Watch 4 Classic ist in zwei Varianten mit von der Partie. Beide sind stark reduziert und unterscheiden sich in der Größe ihres Ziffernblatt-Displays – 42 oder 46 Millimeter. Es handelt sich jeweils um die Bluetooth-Versionen der Unisex-Smartwatch.

Die 46-mm-Variante kostet jetzt 205 Euro, die kleinere 42er-Version ist 10 Euro günstiger und kostet 195 Euro. Das sind echte Preisansagen für die Uhr, die ursprünglich für 399 beziehungsweise 369 Euro auf den Markt kam.

→ Testbericht: Das kann die Samsung Galaxy Watch 4 Classic