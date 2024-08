Großer Samsung-Sale bei MediaMarkt: Günstige Smartphones & Tablets

Die große Back to School Aktion von MediaMarkt lohnt sich definitiv nicht nur für Schüler und Studenten: Im Rahmen des Sales stehen nämlich auch diverse Smartphones und Tablets von Samsung im virtuellen Schaufenster. Welche Modelle dabei reduziert erhältlich sind, zeigen wir dir hier.

Samsung A-Reihe: 2024er-Modelle ab 159 Euro

Während die S-Reihen bei den Samsung-Geräten stets die aktuellen Oberklassen bilden, verstehen sich die A-Modelle eher als Preis-Leistungs-Tipps. Hier bekommst du nämlich trotzdem ordentliche Hardware – aber zu einem deutlich günstigeren Preis. Nicht umsonst befinden sich gleich drei Galaxy A-Handys in der Top 5 unseres inside digital Leser-Rankings – und zwei davon sind gerade bei MediaMarkt im Angebot.

Platz 5, das Samsung Galaxy A35, ist bei MediaMarkt während der Back to School Aktion jetzt 27 Prozent günstiger. Dadurch sicherst du dir das Smartphone mit 128 GB und in drei wählbaren Farben für 275 Euro. Alternativ gibt’s das Handy auch mit 256 GB und dann sogar in vier verschiedenen Farben. Mit einem aktuellen Preis von 394,99 Euro kostet diese Variante aber auch deutlich mehr. Und da du beim Samsung Galaxy A35 ohnehin per microSD-Karte für mehr Speicher sorgen kannst, empfehlen wir dir eindeutig das deutlich günstigere Modell. Generell bietet dir das A35 für diesen Preis eine gute Ausstattung rund um das schicke 6,6 Zoll Super-AMOLED Display mit 120 Hz, dem leistungsstarken 5.000-mAh-Akku sowie dem rundum guten Kamera-Set-up.

→ Samsung Galaxy A35 für 275 Euro

Mit dem Galaxy A15 5G gibt es aber sogar ein noch preiswerteres Samsung-Handy bei MediaMarkt im Angebot. Hier stehen momentan nämlich lediglich 159 Euro auf der Rechnung (30 Prozent Rabatt). Wer einfach nur ein günstiges Samsung-Smartphone sucht, macht hier auf keinen Fall einen Fehlkauf. So konnten bei uns im Test etwa die gute Akkulaufzeit, die hochwertige Verarbeitung sowie das farbenfrohe 6,5 Zoll Super-AMOLED-Display (90 Hz) überzeugen. Außerdem kannst du den verbauten Speicher auch hier via microSD-Karte erweitern – perfekt für alle Vielknipser.

→ Samsung Galaxy A15 5G für 159 Euro

Auch Tablets sind im Angebot

Du bist mit deinem Smartphone schon zufrieden und suchst stattdessen nach einem praktischen Tablet? Dann hat der Back to School Sale von MediaMarkt ebenfalls etwas für dich in petto. Am günstigsten kommst du dabei an das Galaxy Tab A9+ in der WiFi-Variante mit 64 GB. Das handliche Tablet verfügt über ein 11-Zoll-Display und kostet bei MediaMarkt momentan 189 Euro. Für entspanntes Streaming auf der Couch oder zur Steuerung deines Smart Homes bist du hiermit gut ausgestattet.

→ Galaxy Tab A9+ für 189 Euro

Wer aber ein deutlich leistungsstärkeres Gerät sucht, sollte stattdessen einen Blick auf das Samsung Galaxy Tab S9 FE werfen. Hier fällt der Bildschirm mit 10,9 Zoll zwar minimal kleiner aus, dafür ist sowohl der Speicher (128 GB) als auch der Akku größer. Und das Tablet ist obendrein sogar wasserfest nach IP68. Kostenpunkt bei MediaMarkt: 399 Euro.