Großer Samsung-Fernseher heftig reduziert – Angebot gilt jedoch nur einen Tag

Einen Fernseher aus Samsungs 2021er-Serie gibt es bei Saturn nur bis morgen früh (Dienstag, 9 Uhr) zum absoluten Sonderpreis. Die Rede ist vom Samsung GQ65Q60A, der im Angebotszeitraum jetzt nur noch 844 Euro kostet. Der Fernseher kommt aus der QLED-Serie des Herstellers und bietet satte 65 Zoll Bildschirmdiagonale. Das sind 163 Zentimeter.

Großer Samsung-Fernseher im 24-Stunden-Deal

Das Angebot gilt insgesamt 24 Stunden lang – von 9 Uhr bis 9 Uhr. In dieser Zeit ist der QLED-TV sogar doppelt reduziert. Schon vor Start des Angebots war der Preis von ursprünglich 1.299 Euro auf 1.019 Euro reduziert – ein marktüblicher Preis für den 65-Zöller. Nun streicht Saturn nochmals einiges vom Preisschild weg und landet bei 844 Euro. Absoluter Bestpreis für den Fernseher.

Neben der reinen Größe bietet der Samsung-Fernseher noch einige weitere technische Feinheiten, die bemerkenswert sind. 4K-Auflösung ist längst Standard, die Bilddarstellung wird in diesem Modell außerdem noch via HDR10+ optimiert. Die Bildwiederholrate liegt bei 60 Hertz und genau in diese Kerbe schlagen auch die Leistungsdaten der HDMI-Slots. Hier gibt es drei Steckplätze mit HDMI-2.1-Funktionen, in diesem Fall mit flüssiger Übertragung von Inhalten in [email protected]

Wichtig: Neben den 844 Euro Kaufpreis gibt es bei Produkten dieser Größe – der Fernseher allein wiegt mehr als 20 Kilogramm – auch noch eine Lieferpauschale, die mit 29,90 Euro berechnet wird. Die kannst du dir sparen, wenn du die Option Marktabholung wählst, dann musst du allerdings selbst schleppen. Auch mit der Liefergebühr landet Saturn auf dem klaren Bestpreis für den Samsung-Fernseher.

Auch MediaMarkt mit Tagesangebot: Beko-Herd-Set günstiger

Bei MediaMarkt gibt es am Dienstag indes ein Tagesangebot der anderen Art: Hier ist ein Einbauherd von Beko deutlich reduziert. Das Gerät mit Umluft-Backofen und Ceran-Kochfeld kostet 349 Euro – statt ursprünglich 779 Euro. Ein Rabatt um mehr als die Hälfte also.

Das Kochfeld besteht aus vier Kochzonen, wovon du zwei vergrößern kannst. Darunter eine Bräterzone (oben rechts). Der Backofen bietet ein Fassungsvermögen von 71 Litern und die Klappe ist für die energiesparende Abschirmung und Hitzewahrung dreifach verglast. Bedient werden Herd und Backofen über sechs Drehknöpfe und ein zentrales Display mit Touch-Elementen.

Tagesangebote bei MediaMarkt und Saturn

Die Tagesangebote von MediaMarkt und Saturn gibt es seit Anfang März wieder. Seitdem sind hier Küchenmaschinen, Laptops, Fernseher, Wallboxen, Speicherkarten, Kaffeemaschinen und Smartphones – auch von Apple – teilweise deutlich im Preis gesenkt worden. Jeweils für 24 Stunden, danach kam dann die Ablösung. Die Angebote gelten immer von 9 Uhr bis 9 Uhr. Wie üblich gilt bei solchen Aktionen die Floskel „Solange der Vorrat reicht“. Niemand sagt jedoch, wie groß der Vorrat ist. Somit droht unter Umständen Ausverkauf-Gefahr.

