Großer Notebook-Sale bei HUAWEI: Laptops mit i7-Prozessor bis zu 40 Prozent günstiger 3 Minuten

Bei HUAWEI purzeln die Preise für viele Notebooks. Während für Ende des Monats bereits neue Top-Geräte in Aussicht gestellt werden, fallen beim Bestand die Preise teils deutlich. Wir zeigen, was du an Rabatten erwarten kannst.