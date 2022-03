Großer LG OLED-TV zum Hammerpreis: Dieses Angebot gilt nur für einen Tag Michael Stupp 3 Minuten

Die 24-Stunden-Deals von MediaMarkt und Saturn starten mit einem echten Kracher in die neue Woche. Das Angebot an sich ist über jeden Zweifel erhaben – allerdings wird es immer noch nicht so richtig billig. Wir haben alle Einzelheiten.