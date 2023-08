Großer Lego Technic Sale bei Amazon: Viele Sets mit gewaltigen Rabatten

Bastelfans aufgepasst: Bei Amazon gibt es endlich wieder einen großen Lego Technic Sale. Zu den Highlights gehört dabei unter anderem der 42138 Ford Mustang Shelby GT500. Hier streicht Amazon nämlich satte 30 Prozent vom UVP, wodurch du zum Bestpreis von 35,09 Euro an das coole Set kommst. Doch auch einige weitere Lego Technic Modelle sind momentan im Angebot.

Ford Mustang & McLaren: Lego Technic Rennwagen 30 Prozent billiger

Bleiben wir doch direkt beim Lego Technic 42138 Ford Mustang Shelby GT500. Das 544-teilige Set besticht auf den ersten Blick direkt mit seinem ikonischen Design und der markanten Farbe. Gleichzeitig sorgt etwa auch die Heckabdeckung des Muscle Cars für Hingucker. Doch das Lego Technic Set macht nicht nur im Regal einiges her: Dank der Rückziehfunktion und den AR-Features ist gleichzeitig ebenfalls reichlich Spielspaß garantiert.

Dieses Set strotzt nur so vor coolen Details wie der Heckabdeckung

Amazon streicht bei dem Lego Technic Rennwagen aktuell 30 Prozent vom Kaufpreis, wodurch nur noch 35,09 Euro auf der Rechnung stehen bleiben. Ein toller Deal, der im Netz aktuell ungeschlagen ist.

→ Lego Technic 42138 Ford Mustang Shelby GT500 für 35,09 Euro

Ebenfalls 30 Prozent günstiger und somit auch für 35,09 Euro zu haben, ist der Lego Technic 42123 McLaren Senna GTR. Das schicke Set strotzt dabei nur so vor authentischen Details: Von den aufklappbaren Türen, über den detailreichen V8-Motor mit beweglichen Kolben bis hin zur funktionierenden Lenkung – hier wurde wirklich an alles gedacht. In Kombination mit den originalgetreuen Farben und Aufklebern bekommen Rennwagen-Fans hier ein tolles Set mit 830 Teilen.

Die aufklappbaren Türen sind echte Hingucker!

→ Lego Technic 42123 McLaren Senna GTR für 35,09 Euro

Die weiteren Lego Deals bei Amazon

Selbstverständlich gibt es aber ebenfalls noch weitere coole Sets im Angebot bei Amazon. Das 42107 Technic Ducati Panigale V4 R Motorrad-Modell ist beispielsweise 31 Prozent günstiger und kostet dadurch jetzt nur noch 48,39 Euro. Hierbei handelt es sich um ein 646 Teile starkes Sammlerstück für alle Motorradfans. Die Nachbildung der ikonischen Maschine verfügt nämlich über alle wichtigen Details. Dazu zählen unter anderem das 2-Gang-Getriebe, ein drehbares Vorderrad sowie die Vorder- und Hinterradfederung.

Die Lego Ducati ist ein Muss für alle Motorradfans

→ Lego Technic 42107 Technic Ducati Panigale V4 R für 48,39 Euro

Wer hingegen einen wortwörtlichen Überflieger unter den Lego Sets sucht, kann sich sowohl das 42152 Löschflugzeug sowie den 42145 Airbus H175 Rettungshubschrauber genauer anschauen. Das Löschflugzeug liefert dir mit seinen 1.134 Teilen für 91,69 Euro reichlich Bastelspaß und verfügt zudem über coole Funktionen wie die drehenden Propeller. Besonders cool: Über die Luke lassen sich außerdem Lego Wassersteine entladen – ähnlich wie bei echten Löschflugzeugen.

Die coole Löschfunktion macht dieses Flugzeug-Modell einzigartig

→ Lego Technic 42152 Löschflugzeug für 91,69 Euro

Der 42145 Airbus H175 Rettungshubschrauber verfügt sogar über 2.001 Teile, kostet jedoch auch 147,19 Euro. Für diesen Preis wird dir dafür ein massives Set mit einem Gewicht von über 2 kg geboten. Ein absolutes Highlight ist zudem der verbaute Motor. Mit diesem lässt sich etwa das ausklappbare Fahrwerk oder der Haupt- und Heckrotor bedienen.

Dieses massive Set liefert dir tolle Funktionen

→ Lego Technic 42145 Airbus H175 Rettungshubschrauber für 147,19 Euro