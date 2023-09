Grillsaison vorbei? Von wegen! Mit diesem Ninja Grill brutzelst du auch im Herbst

Wer auch in den kalten Herbstmonaten nicht aufs Grillen verzichten möchte, sollte sich einmal den Ninja Foodi Max ansehen. Denn hiermit lassen sich auch in der Küche Steak oder Fisch auf den Punkt zubereiten – und Gemüse-Spieße oder Grillkäse bereitest du mit dem Gerät ebenso optimal zu. Der Grill kann aber noch viel mehr. Was genau, erfährst du im weiteren Verlauf. Dank eines doppelten Rabatts kommst du gerade außerdem richtig preiswert an das Multifunktionsgerät.

Ninja Foodi Max: Grill und Heißluftfritteuse in einem

Wenn du nicht nur Grillen, sondern auch Heißluft-Frittieren, Backen, Braten, Aufwärmen und Dörren mit nur einem Gerät können möchtest, ist der Ninja Foodi Max eine gute Wahl. Momentan ist das Kombigerät bereits um mehr als 100 Euro heruntergesetzt. Zusätzlich sparen inside digital Leserinnen und Leser derzeit aber weitere 15 Prozent des Kaufpreises, wenn sie den Code „TESTSIEGER“ bei der Bestellung angeben. Am Ende stehen dann nur noch rund 150 Euro statt ursprünglich knapp 280 Euro für das von Testsieger.de mit der Note “sehr gut” prämierte Multitalent auf der Rechnung.

Ninja Foodi Max – Smarter Indoor-Grill im Angebot mit top Bewertung

Das Besondere am Ninja Foodi Max ist auf jeden Fall die Vielfalt des Geräts. Dank eines integrierten Temperaturfühlers weißt du während des Garens immer über die Temperatur Bescheid. Ist dein Stück Fleisch oder Fisch fertig gegrillt, informiert dich das Kombigerät darüber. So verbrennt nichts und das Grillgut ist perfekt zubereitet. Rare, Medium oder Well Done – du entscheidest, wie du dein Steak haben möchtest.

Dank der modernen Cyclonic Air-Technologie erhitzt Ninja Foodi Max deine Speisen mit bis zu 260 Grad heißer Luft gleichmäßig. Lange warten musst du hierbei nicht, bis das Essen fertig ist. Wie bereits erwähnt, lassen sich mit dem Küchengerät aber auch per Heißluft Pommes und Co. frittieren. Hierbei kommt bis zu 75 Prozent weniger Fett zum Einsatz, was nicht nur gesünder, sondern auch geruchsärmer ist, als mit einer herkömmlichen Fritteuse. Darüber hinaus lässt sich der Ninja Foodi Max aber zum Beispiel ebenfalls zum Backen eines Gratins oder einer Quiche nutzen. Und du kannst deine Lebensmittel damit auch Braten, Aufwärmen oder Dörren.

Ninja Woodfire: Auch Outdoor Grill im Sale

Du möchtest doch noch die letzten Sonnenstrahlen ausnutzen, beziehungsweise bereits für den nächsten Sommer ein echtes Schnäppchen machen? Oder auch auf deinem Balkon weitergrillen? Dann bekommst du gerade ebenso den elektrischen Outdoor Grill & Smoker Ninja Woodfire zum Angebotspreis. Der ist bereits auf 332,99 Euro reduziert (UVP: 399,99 Euro) und auch hier bekommst du mit dem Code “TESTSIEGER” noch einmal 15 Prozent Rabatt on top und kommst somit auf unter 300 Euro (+ 2 Holzpellets gratis dazu)! Der Code gilt übrigens auf alle mit einem „Testsieger.de“-Siegel prämierten Geräte von Ninja bis zum 30. September 2023. Eine Übersicht aller Geräte mit top Bewertungen findest du hier.

Ninja Woodfire – Auch dieser Outdoor-Grill ist im Sale