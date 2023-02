Gravur mit Bravour: Hochleistungs Laser-Graviermaschine für zu Hause

Über 100 verschiedene Materialien lassen sich mit der Atezr P20 PLUS Laser-Graviermaschine mit Leichtigkeit bearbeiten. Dabei bist du übrigens nicht nur auf simple Gravuren beschränkt, sondern kannst selbst farbenfrohe Bilder kreieren. Das Gerät schneidet außerdem auch problemlos durch Werkstoffe wie 3 mm dicke Edelstahlplatten. Alle wichtigen Infos zu der Maschine bekommst du hier.

Laser-Graviermaschine mit Top-Funktionen

Die Atezr P20 PLUS Laser-Graviermaschine ermöglicht es dir, eigenständig wunderschöne und detaillierte Gravuren im Handumdrehen zu erstellen. Dabei wird deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Im großen Arbeitsbereich von 430 mm mal 430 mm kannst du über 100 verschiedene Materialien gravieren und schneiden. Dies ermöglicht das 24 Watt starke Laser-Modul. Von 15 mm Paulownia Holz bis hin zu 3 mm Edelstahlplatten – mit Atezr P20 PLUS kannst du wirklich zahlreiche Materialien bearbeiten. Dabei besitzt die Maschine eine Tragfähigkeit von 200 bis 300 kg und kommt auf eine Genauigkeit von 529 DPI.

Während bereits die normalen Gravuren und Schnitte für Eindruck sorgen, ist die Farbgravur wohl das wirkliche Highlight der Maschine. Denn neben den bekannten Gravuren in Schwarz, Grau oder Braun, kannst du mit der Atezr P20 PLUS auch eindrucksvolle farbenfrohe Bilder erstellen. So lässt sich bei der Metall-Gravur eine beeindruckende Farbpalette von über 340 Farben ansteuern. Gleichzeitig wird bei der Maschine selbstverständlich auch auf die Sicherheit geachtet. Durch einen flammhemmenden Glasfilter werden etwa 97 Prozent aller UV-Strahlen rausgefiltert. Zudem verfügt das Gerät über wichtige Sicherheits-Features wie einen Not-Aus-Schalter. Die Laser-Graviermaschine punktet dabei übrigens auch mit einer hohen Kompatibilität und unterstützt diverse Betriebssysteme und Dateitypen.

Atezr P20 PLUS: So sparst du über 375 Euro

Die Atezr P20 PLUS Laser-Graviermaschine ist momentan im Angebot für 1.126 Euro auf der Hersteller-Webseite erhältlich. Über eine Gutschein-Aktion kannst du jedoch nochmal weitere 281 Euro sparen. So kommst du bereits für rund 844 Euro an die Hochleistungs Laser-Graviermaschine.