Gratis TV abstauben? Diese Cashback-Aktion lohnt sich – vielleicht sogar doppelt

Rabatt- oder Cashback-Aktionen lohnen sich bei teuren Anschaffungen wie hochwertigen TV-Modellen besonders. Noch schöner wird es, wenn man dabei sogar einen Gratis-TV abstauben kann. Dank der aktuellen Cashback-Aktion von Panasonic ist das im Rahmen des Möglichen. Jedes Modell, dass du bereits mit einem garantierten Cashback-Betrag kaufen kannst, qualifiziert sich für eine Verlosung.

Gratis-TV abstauben: Diese Schnäppchen lohnen sich besonders

Mit dieser aktuellen Cashback-Aktion erhältst du Geld beim Kauf von Panasonic-Fernsehern zurück. Dabei können Käufer sogar zu den Glücklichen gehören, die 100-Prozent-Cashback erhalten. Vom 1. Oktober 2022 bis zum 08. Januar 2023 erhalten Käufer Geld zurück beim Kauf von Panasonic Aktions-TVs oder Soundbars. Dabei nehmen zahlreiche Geräte an der Aktion teil, bei der 50 bis 500 Euro Cashback beim Kauf eines Modells sicher sind. Wird das jeweilige Aktionsgerät anschließend bei Panasonic registriert, landet es in einem Lostopf. Die gezogenen Geräte werden dabei zu 100 Prozent durch Panasonic erstattet. Insgesamt zählen eine Vielzahl von TV-Geräten zu Panasonics Aktionsgeräten. Die vollständige Liste der möglichen Modelle kannst du hier bei der Aktionsseite des Herstellers einsehen.

Die Aktion als solche gilt noch eine ganze Zeit lang und endet erst am 8. Januar 2023. Für den Hinterkopf also auch ein Tipp für den Fernseher-Kauf wie dem kommenden Black Friday oder dem bald stattfindenden zweiten Amazon Prime Day des Jahres.

Panasonic TX-55LZW1004

Zu diesem Panasonic OLED-TV kannst du dir eine Cashback-Summe von 200 Euro sichern. Das Modell selbst ist zurzeit für 1.799 Euro erhältlich. Mit dem Cashback-Vorteil erhältst du den Fernseher somit praktisch für 1.599 Euro – und kannst den Fernseher womöglich als Gratis-TV abstauben. Der Fernseher bietet dir das bekannte überragende OLED-Kontrastverhältnis, sodass du Filme, Serien und Videospiele in hoher Grafikqualität genießen kannst. Dabei wird dir eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll mit einer 4K-Auflösung geboten. Dank Dolby Vision IQ passt sich der Fernseher mithilfe eines Umgebungslichtsensors automatisch an veränderte Lichtverhältnisse an. Die Unterstützung für Cinema Surround PRO und Dolby Atmos sorgt für den passenden Sound.

Panasonic TX-55LZW1004

Panasonic TX-55LZW804

Bei diesem Panasonic OLED-TV kannst du dir 200 Euro Cashback sichern. Beim Einkauf über Amazon kannst du ihn direkt während des Kaufvorgangs verrechnen lassen. Das sonst 1.899 Euro teure Modell kostet dich dadurch rechnerisch nur noch 1.688 Euro. Neben einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll und einer 4K-Auflösung enthält das Modell einen Umgebungslichtsensor. Dadurch kann das Modell sich automatisch an veränderte Lichtverhältnisse in deinem Wohnzimmer anpassen, ohne dass dein Fernsehbild an Qualität einbüßt. Dank Unterstützung für Dolby Atmos wird auch für den entsprechend Sound gesorgt. Dazu bietet dir der Smart TV Zugang zu üblichen Streaming-Diensten und Sprachsteuerung über Alexa und den Google Assistant.

Panasonic TX-55LZW804

Panasonic TX-55LXN888

Den Panasonic TX-55LXN88 kannst du dir zurzeit für 1.099 Euro sichern. Dank der 100 Euro Cashback-Aktion kannst du bei diesem Modell 100 Euro mit Sicherheit sparen, sodass du den Fernseher für unter 1.000 Euro erhältst. Nach dem Kauf kannst du das Modell bei Panasonic registrieren und mit etwas Glück erhältst du den vollen Kaufpreis deines Fernsehers zurück. Der 55-Zoll-TVs bietet dir eine 4K-Auflösung sowie Android TV als Betriebssystem. Dadurch hast du Zugriff auf unzählige Streaming-Services sowie zahlreiche Apps. Dank integriertem Google Assistant ist auch eine Sprachsteuerung für das Modell problemlos möglich.

Panasonic TX-55LXN888

Der Markt ist schnelllebig und Preise ändern sich schnell. Ungeachtet vom Cashback-Bonus listen wir im folgenden die besten Angebote zu den beliebtesten Panasonic-Fernsehern auf.